Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Murat Çiçek: "Türk Kadını Erkeğin Tamamlayıcı Unsurudur"

MHP İl Başkanı Murat Çiçek: "Türk Kadını Erkeğin Tamamlayıcı Unsurudur"

7 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, ilk çağlardan günümüze kadar Türk kadınının ayrı düşünülmeden erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengesi olduğunu söyledi.

MHP İl Başkanı Murat Çiçek:
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Murat Çiçek, ilk çağlardan günümüze kadar Türk kadınının ayrı düşünülmeden erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengesi olduğunu söyledi.

8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutlayarak bir açıklama yayınlayan MHP İl Başkanı Murat Çiçek, kadının Türk tarihindeki yerine değindi. Çiçek, "İlk çağlardan beri Türk kadını erkeğinden hiçbir dönem ayrı düşünülmemiş, her zaman erkeğin tamamlayıcı unsuru ve dengi olmuştur. Türk tengricilik inancında kadının yeri yerin yedi kat yanıdır. Han ile hatun yer ile gökün evlatlarıdır ve birbirlerinden ayrılamazlar. Bu yüzden, kadın Türkler için kutsaldır. Bu kutsallığı Türk mitolojisinin kadın kahramanlarından anlamak güç olmasa gerek. Türk kültüründe destan kahramanları iyi ata binen, iyi savaşan, iyi kılıç kullanan kadınlarla evlenmek istemektedirler. Yabancı devletlerin elçilerinin kabulünde hatun da hakanla beraber olurdu. Tören ve şölenlerde kadın, hakanın solunda oturur siyasi ve idari konumlardaki görüşlerini beyan ederdi. Kadının yüceliği Altay Dağları'nın en yüksek tepesine 'Kadınbaşı' ismi verilerek yaşatılmıştır. Eski Türklerde koca karısını boşayabildiği gibi, kadında kocasını boşayabilirdi" dedi.

Kurtuluş Savaşında Türk kadınının erkeği ile birlikte mücadele ederek bu vatanı yeniden anavatan haline getirdiğini ifade eden Çiçek, bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyada kadınına seçme ve seçilme hakkı tanıyan ilk ülkelerden biri olduğunu sözlerine ekledi. - KONYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.03.2019 01:12 Kaynak: İHA

Politika
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