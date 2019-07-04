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MHP İl Başkanı Naim Karataş, meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı

49 dakika önce

MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

MHP İl Başkanı Naim Karataş, meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı, System.String[]
MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, MHP meclis üyeleri ile istişare toplantısı yaptı.

İl Başkanı Karataş, meclis üyelerinden yerel yönetimlerin çalışmaları, yapılan işler ve alınan kararlar hakkında bilgi aldı.

İl Başkanı Karataş, "31 mart seçimlerinden sonra milletimiz bize teveccüh göstermiş ve büyük sorumluluklar yüklemiştir. Bu sorumluluk hemşehrilerimize ve şehrimize hizmet azmimizi daha da fazla artırmıştır. Erzurum'da ki Cumhur ittifakı ve MHP belediyelerinin yapmış oldukları ve yapılması gerekenler konusunda daima il başkanı olarak ben ve meclis üyesi arkadaşlarımız yakinen takipçisi olacağız. Bize verilen bu sorumluluğu hakkıyla yerine getirmek için bütün gayretimizle çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz" dedi.

Meclis üyelerini tek tek dinleyen Karataş, şehrin en iyi şeylere layık olduğunu, Erzurum için yapılacak olan faydalı her şeyin arkasında ve destekçisi olup, varsa hataların düzeltilmesi konusunda da her türlü çalışmayı yapmaktan asla vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Bütün çalışmalarımız, gayretlerimiz Erzurum'un hak ettiği konuma gelebilmesi içindir" dedi.

Daha sonra il başkanı Karataş, meclis üyeleri ile ülke gündemi ve Erzurum konusunda sohbet edilerek toplantı sonlandırıldı. - ERZURUM
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:19 Kaynak: İHA
Karataş, Erzurum, MHP, Politika
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