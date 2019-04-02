Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Pehlivan, "Hemşehrilerimiz Demokratik Olgunluğunu Gösterdi"

MHP İl Başkanı Pehlivan, "Hemşehrilerimiz Demokratik Olgunluğunu Gösterdi"

52 dakika önce

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, seçimlerin sükunet içinde geçtiğini belirterek Aydınlılara teşekkür etti.

MHP İl Başkanı Pehlivan,
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, seçimlerin sükunet içinde geçtiğini belirterek Aydınlılara teşekkür etti.

İl Başkanı Pehlivan yaptığı açıklamada, "İlimizde seçimlerin sükunet içinde geçmesi, hemşehrilerimizin demokratik olgunluğa sahip olduğunu bir kez daha ispat, bir kere daha işaret ederek yeniden ilan etmiştir. Seçim süresinde gece gündüz büyük bir özveri ile çalışan tüm teşkilatlarımıza, Cumhur İttifakı adaylarına ve hemşerilerimize teşekkür ederim.

Seçilen belediye başkanlarımıza, meclis üyelerimize, muhtarlarımıza başarılar diliyorum.

31 Mart 2019 Yerel Seçim sonuçlarının Aydın'ımıza hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.04.2019 05:40 Kaynak: İHA

Burak Pehlivan, Milliyetçi Hareket Partisi, Aydın, Politika
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