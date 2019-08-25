Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır
Son Dakika Güncel Haber

MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "948 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans'ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz" dedi.

MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan Malazgirt Zaferi'nin 948. Yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı kutlama mesajında "948 yıl önceki büyük zaferimizin rövanşını almaya çalışan Bizans'ın bu çağdaki varislerine de müsaade etmeyeceğiz, fırsat vermeyeceğiz" dedi.


Malazgirt Ruhu'nun Türk Vatanının teminatı olduğunu belirten MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, "Türk Milleti için vatan; Okunan ilk ezandan verilen son salaya kadar aldığı nefes, yediği helal lokma, sımsıcak ana kucağı, milli namusun simgesidir. Türk milleti için vatan, mukadderatımızın kaynağı, mukaddesatımızın kutbudur. Türk Vatanını böldürmez, parçalatmaz. Kuşatılmasına, kundaklanmasına, karanlığa sokulmasına müsaade, müsamaha da yoktur, olamayacaktır. Aksi niyette olanların şanlı Türk Tarihinden ders almaları akıbetleri açısından faydalı olacaktır. Malazgirt ruhu, Büyük Taarruz kabiliyet ve karakteri Türk vatanın teminatıdır" dedi.


Mesajında Sultan Alparslan ve tüm şehitlere rahmet dileyen MHP Aydın İl Başkanı Pehlivan; "Türk milletinin kazandığı zaferler, sağanaktan meydana gelen geçici seller değildir. İnşallah tarih nice zaferlerimize şahitlik edecektir. Malazgirt Zaferi'nin 948. yıldönümünde, büyük Türk sultanı Alparslan'a, kahraman ecdadımıza, aziz şehitlerimize Allah'tan ( cc ) rahmet diliyorum. Büyük Taarruzun başlamasının 97.yıl dönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Milli Mücadele'ye mühür vurmuş şeref timsallerini rahmetle, minnetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Burak Pehlivan, Malazgirt, Aydın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.08.2019 06:58 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Eski kocası tarafından şiddet gören kadın: Emine gibi ölmek istemiyorum, devlet bizi korusun
MHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldız: Davutoğlu ibretlik bir savrulma içinde MSB: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 15 oldu Ünlü arabesk şarkıcısı Selahattin Özdemir yoğun bakıma kaldırıldı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.8.2019 20:11:07. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Pehlivan: Malazgirt ruhu Türk vatanının teminatıdır
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]