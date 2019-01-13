Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Pehlivan, "Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacak"

MHP İl Başkanı Pehlivan, "Zafer Cumhur İttifakı'nın Olacak"

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkacağını açıkladı.

MHP İl Başkanı Pehlivan,
Milliyetçi Hareket Partisi Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde belediye başkan adaylarına başarılar dileyerek, Cumhur İttifakı'nın seçimden zaferle çıkacağını açıkladı.

Pehlivan yaptığı açıklamada, "Cumhur İttifakı Türkiye'nin haklı gururu, milli özlemlerin tercümanı, milli ülkülerin güvencesidir. Türkiye'mizde ve Cennet Aydın'ımızda hemşehrilerimiz millet ve devlet için birlik ve beraberliğin nasıl gerçekleşeceğini 31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakına destek gösterecektir. Aydın ilimizin çağdaş, tarihine yakışır mahalli idareler yönetime Cumhur İttifakı adayları ile kavuşacaktır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin bütün kurum ve kurallarıyla yerleşmesi maksadıyla fedakarca yaptığımız katkıları ve mücadeleleri kesintiye uğratmadan sürdüreceğiz. Milliyetçi Hareket Partisi 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerine Aydın İlimizde Cumhur İttifakı katılacaktır. Bütüncül Yaklaşım - Birlikte Yönetim temelinde üretken belediye ilkesinde, endüstri 4.0 disiplini ile toplum 5.0 tekniği ile sosyal hayatı doğru zeminlerde buluşturan yapıda Cumhur İttifakı'nın yetkin adayları ile seçimlere katılacağız. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Sayın Mustafa Savaş ve ilçe belediye başkanlarımıza başarılar diliyorum. Yürekli Efeler Diyor ki! Milli şeref için Cumhur İttifakı, Milli beka için Cumhur İttifakı, gönülden gönüle açılan pencerelerden dolan beka ışığı yürekleri tutuşturup mumdan kuşatmayı Allah'ın izniyle yakıp geçecektir. Zafer Türk Milleti'nindir. Zafer bir ve beraberliğe inanmış milli vicdanındır. Zafer Cumhur İttifakı'nındır. Zafer Aydınlı hemşehrilerimindir" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 10:48 Kaynak: İHA

Aydın, Politika
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