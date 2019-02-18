MHP İl Başkanı Serkan Tok, AK Parti İl Başkanlığında
1 saat önce
MHP İl Başkanı Serkan Tok, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı konusunda görüştü.
MHP
İl Başkanı Serkan
Tok, Ak Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret ederek Belediye Meclis Üyeliği Adaylığı konusunda görüştü.
Ak Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, sosyal medya hesabından görüşme ile ilgili olarak bir fotoğraf paylaştı. Ak Parti İl Başkanı Çopuroğlu paylaşımında yaptığı açıklamasında, "Genel Merkez
MKYK Üyelerimiz, Cumhur İttifakı ortağımız MHP'nin Kıymetli İl Başkanı Serkan Tok ve Teşkilat mensuplarımızla beraber Meclis Üyeliği Adaylıkları hususunda son kontrollerimizi İl Başkanlığımızda gerçekleştirdik. Biriz, beraberiz, hep birlikte Kayseri
'yiz ifadelerini kullandı. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 01:08 Kaynak: İHA
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