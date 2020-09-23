MHP İl Başkanı Serkan Tok mazbatasını aldı - Son Dakika

MHP İl Başkanlığı'na yeniden seçilen Serkan Tok, mazbatasını aldı.

İl Seçim Kurulu'nda düzenlenen törenle mazbatasını alan Tok, burada yaptığı konuşmada, davası için çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Kayseri'nin Cumhur İttifakı açısından önemine değinen Tok, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin talimatlarına uygun davranacağıma, belediye başkanlarına şehrimizin görmüş olduğumuz tüm sorunlarını bildireceğimize ve arkasında duracağımıza söz veriyorum. Cumhur İttifakı'na uygun hareket edeceğime ve bu birlikteliği Kayseri açısından 'Kayseri kalesi'ne dönüşmesine ve bu ittifakın Kayseri ve tüm ülkemize hayırlı bir hale gelmesi için çalışacağımıza söz veriyoruz. Bir dakika bile boşluğumuz olmayacak. Çünkü duranın düştüğü bir dönemde yaşıyoruz. Biz yürümeyeceğiz, yarından itibaren koşmaya başlacağız."

Tok konuşmasının ardından İl Seçim Müdürü Mustafa Köseoğlu'ndan mazbatasını aldı.