MHP İl Başkanı Serkan Tok'tan Zafer Mesajı

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi münasebetiyle mesaj yayınladı.

Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Serkan Tok, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi münasebetiyle mesaj yayınladı.



Tok açıklamasında şu ifadelere yer verdi:



"Büyük Türk milletinin bekası, huzur ve esenliği için şahadet mertebesine erişmiş tüm vatan evlatlarının saygı, şükran ve rahmet ile anıldığı bugün, aynı zamanda şahadetle kazanılmış Çanakkale Zaferinin de kutlandığı gündür.



Yüksek vatan sevgisi, millet aşkı ve bağımsızlık heyecanının zirveye ulaşarak şehitlikle taçlandırıldığı bu savaşlar ile büyük Türk Milleti, vatanın bütünlüğü ve milletin bağımsızlığı için neleri göze alabileceğini tüm dünyaya göstermiştir.



Çanakkale Savaşları, sıradan bir askeri müdahale ve mücadele değil, artık Anadolu'ya da yönelmiş olan tehdidin sabır sınırlarını zorladığı yıllarda, büyük Türk milletinin gösterdiği yüksek fedakarlığın ve kahramanlığın abidesi olmuştur.



Çanakkale Savaşları, uzantıları 20'nci yüzyılı aşarak geleceği de etkileyen küresel dengelerin çarpıştığı yeni bir dönemin habercisidir. Türk milleti bu savaşla, gelişen süreci derinden etkilemiş, kendisine biçilen geleceği reddederek güç dengelerinin arasında onurlu yerini kısa sürede almayı bilmiştir.



Bu savaşlar ile aziz milletimiz, birkaç yıl sonra kurulacak olan yeni Türk Devletinin egemenlik sınırları hakkında tüm dünyaya bir ihtarda bulunmuş, üç kıtaya yayılmış imparatorluk topraklarından verebileceği son taviz sınırlarını açıkça ilan etmiştir. Bu duruş ve kararlılık bugün de tarihi hafızası silinmiş olanlara açık bir uyarı olmalıdır.



Bu milli kararlılık ve milli duruş, büyük Türk milletinin Türkiye Cumhuriyeti ile yeniden doğuşu ile sonuçlanacak olan Kurtuluş Savaşının da kesin bir işareti olmuştur.



En az dün kadar, bugün de milletimizin bekası için ihtiyacımız olan "Çanakkale Ruhu"nun nesillere kazandırılması milli geleceğimiz açısından hayati derecede önem arz etmektedir.



Bu özel gün münasebetiyle, tarih boyunca vatan ve millet sevdası ile Dünyanın her yerinde şehit düşmüş ecdadımıza; bugün milli birlik ve beraberliğimize musallat olan bölücü faaliyetlerle mücadelede milletin bekası ve esenliği uğruna can vermiş evlatlarımıza en derin şükran ve minnet hissiyatımla Cenab-ı Allah'tan rahmet dilerim." - KAYSERİ

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