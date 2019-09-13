MHP İl Başkanı Serkan Tok'un acı günü

Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un amcası İsmet Tok vefat etti.



Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri İl Başkanı Serkan Tok'un 78 yaşında olan ve uzun süredir kalp yetmezliği hastalığıyla mücadele eden amcası İsmet Tok hayatını kaybetti. İsmet Tok'un cenaze namazına Vali Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, İl Emniyet Müdürü İbrahim Kulular ve protokol üyeleri katıldı.



İsmet Tok'un cenazesi, öğlen namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pınarbaşı ilçesindeki köyüne defnedildi. - KAYSERİ