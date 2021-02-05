MHP İl Başkanı Tercan, Edirne Valisi Canalp'i ziyaret etti - Son Dakika

MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan ve parti il yönetim kurulu üyeleri Edirne Valisi Ekrem Canalp'i makamında ziyaret etti.

Tercan, yaptığı yazılı açıklamada, MHP heyeti olarak ziyarette Edirne'nin sorunları ve Edirne için yapılması gereken projeleri konuştuklarını belirtti.

Vali Canalp'in Edirne için büyük bir şans olduğunu aktaran Tercan, şunları kaydetti:

"Edirne ile bütünleşmiş, özdeşleşmiş, hizmet etmek için dur durak bilmeyen, saat mefhumu gözetmeyen, çalışmayı, hizmet etmeyi benimsemiş ve vazife bilmiştir.

Bir vali düşünün kimsesiz ve yetim çocuklara, fakire fukaraya çare, mazlumlara, boynu büküklere, mağdurlara merhametli bir baba şefkati, bir devlet şefkati gösteriyor ve herkesi kucaklıyor."