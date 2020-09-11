MHP İl Başkanı Tok, yeniden aday olduğunu açıkladı - Son Dakika

MHP İl Başkanı Serkan Tok, önümüzdeki dönemde de il başkanlığına aday olduğunu bildirdi.

Tok, yazılı açıklamasında, MHP olarak 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleşecek 13. Olağan Büyük Kurultayı'na Türkiye genelinde yapılacak kongrelerle hazırlandıklarını belirtti.

MHP Kayseri İl Teşkilatı olarak 16 ilçede kongreleri tamamladıklarını, 20 Eylül'deki il kongresine hazır olduklarını aktaran Tok, şunları kaydetti:

"Görevde bir dönemini tamamlamış MHP Kayseri İl Başkanı olarak önümüzdeki dönemde de davama hizmetimi sürdürebilmek adına tekrar il başkan adayı olduğumu dava arkadaşlarıma ve Kayseri kamuoyuna duyurmak istiyorum. Kayseri Ülkü Ocakları İl Başkanlığı'ndan Kocasinan MHP İlçe Başkanlığı'na, oradan da MHP Kayseri İl Başkanlığı'na uzanan tüm süreçlerde liderimiz Sayın Devlet Bahçeli'nin ölçüleri ölçümüz, ilkeleri ilkemiz olmuştur. Bu çizgi hayatımızın temel prensibi oldu, bundan sonra da bu çizgiden asla ayrılmadan davama, partime hizmet etmeyi sürdüreceğim. Merhum Başbuğumuz Alparslan Türkeş ile tanışıp sevdalandığımız ve gözümüz gibi koruduğumuz ülkü bayrağını, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli ile daha yükseklere taşımanın gayreti ve azmi içindeyiz."