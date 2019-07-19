Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanı Veysel Şahin'den Tunç Soyer'e tepki
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MHP İl Başkanı Veysel Şahin'den Tunç Soyer'e tepki

1 saat önce

MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Kadifekale'ye 'Pagos' demekle 'Tunceli'ye Dersim' demek arasında zihniyet farkı yoktur.

MHP İl Başkanı Veysel Şahin'den Tunç Soyer'e tepki, System.String[]
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, "Kadifekale'ye 'Pagos' demekle 'Tunceli'ye Dersim' demek arasında zihniyet farkı yoktur." ifadelerini kullandı.
Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, "Türk şehircilik anlayışından, vatan değerlerinden ve gerçeklerden son derece uzak olan CHP belediyeciliğinin Türk ve Atatürk düşmanlığı" yaptığını iddia etti.
Veysel Şahin, şunları kaydetti:
"Sayın Soyer İzmirlileri tanımamış, İzmir'i anlamamış ve bin yıllık Türk şehri olan İzmir'in Büyükşehir Belediye Başkanlığının ağırlığını kaldıramamış şaşkınlıkla yönünü Yunanistan'a çevirmiştir. Tunç Soyer ve CHP zihniyeti Türk'e, Türk'ün değerlerine ve Türk kültürüne düşmanlığını bir kez daha ortaya koymuştur. Kadifekale'ye 'Pagos' demekle 'Tunceli'ye Dersim' demek arasında zihniyet farkı yoktur.
MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, belediyelerin yerel kalkınma, kadınlara destek, el emeğine sahip çıkma ve üreticileri pazarlarda tüketiciyle buluşturma faaliyetlerini ise desteklediklerini belirtti.
Veysel Şahin, İzmir, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:09 Kaynak: AA
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