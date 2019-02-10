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MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, 50. Yıl Törenlerine Katıldı

1 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin coşkuyla kutladığı 50'nci yıl törenlerine Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da katıldı.

MHP İl Başkanı Yüksel Aydın, 50. Yıl Törenlerine Katıldı, System.String[]
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)'nin coşkuyla kutladığı 50'nci yıl törenlerine Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın'da katıldı. İl Başkanı Yüksel Aydın kutlamalar sonrası Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye dünyada sadece 2 tane üretilmiş olan, el yapımı, altın kaplamalı 150 yıllık kol saati hediye etti.

İl Başkanı Aydın, yaptığı açıklamalarda, "Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Lideri Genel Başkanımız Sayın Dr. Devlet Bahçeli önderliğinde kutlu sevdaya gönül veren parti teşkilatlarımızın yoğun katılımları ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin 9 Şubat 1969'da ilk kurultayını gerçekleştirdiği Adana'da coşkulu törenle 50'nci kuruluş yıldönümünü kutladık.Gerçekleşen kutlama programında Genel Başkanımız Devlet Bahçeli, Genel Başkan Yardımcılarımız ile birlikte ilk olarak Adnan Menderes Spor Salonu'nda MHP'nin 50 yıllık serüveninde kullandığı parti afişleri, seçim sloganları ve vaatlerinin yer aldığı '1969'dan Günümüze MHP' konulu fotoğraf ve doküman sergisini ziyaret ettik" dedi.

Kutlamalar sonrası Genel Başkan Devlet Bahçeli'ye dünya 'da sadece 2 tane üretilmiş olan, el yapımı, altın kaplamalı 150 yıllık kol saati hediye eden İl Başkanı Aydın, "Liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli Bey, 50. Yıl kutlamalarını gerçekleştirdiğimiz bu günde hediyemizi kabul ederek bizleri onurlandırmıştır" şeklinde konuştu. - KASTAMONU

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.02.2019 05:05 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Milliyetçi Hareket Partisi, Aydın, MHP, Politika
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