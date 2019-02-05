MHP İl Başkanı Yüksel Aydın İlçeleri Ziyaret Etti

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MHP'den, AK Parti'ye Geçen İYİ Partili Vekile Tepki: Sadece Sırıttın

Türklerin Yaptığı ve Dünyada Tek Olan Otomobili Almak İçin Milyarderler Sıraya Girdi