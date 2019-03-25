MHP İl Başkanı Yüksel Aydın Tosya'da Konuştu

Tosya'da vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Ülkücü hareketin yapamayacağı bir fedakarlık olmadığını söyledi.

Tosya'da vatandaşlarla bir araya gelen Milliyetçi Hareket Partisi Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Ülkücü hareketin yapamayacağı bir fedakarlık olmadığını söyledi.



MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın partisince düzenlenen açık hava mitingine katılmak için Tosya ilçesine geldi. Tosya'da halka hitap eden Aydın, Milliyetçi Ülkücü Hareketin milleti için, devleti için vatandaşı için yapamayacağı hiçbir fedakarlığın olmadığını söyledi. Aydın konuşmasında; "Önceki gelişimde şunu söylemiştim, biz Milliyetçi Hareket Partisi'nde siyaset yapmanın her baba yiğidin işi olmadığını her yerde ifade ediyorum burada da söylüyorum. Çünkü Milliyetçi Hareket Partisinde siyaset yapan dava arkadaşlarımız hizmetlerini hep bila bedel yapar" dedi.



Aydın, "Milliyetçi ülkücü hareket dün ne dediyse bu günde aynısını söylüyor. Milleti için devleti için vatandaşı için yapamayacağı hiçbir fedakarlık yok. Fakat anlaşılmayan bir şey var, şimdi 24 Haziran itibariyle de bildiğiniz hukuksal altyapısı oluşan Cumhur ittifakı oluştu. Ne adına bu millet adına bu devlet adına ve Türkiye'nin geleceği adına. Çünkü sırtlan gibi saldırıyorlar küresel çete. O Amerika'nın bir cumhurbaşkanı var bir soytarı görüyorsunuz demi şimdi yine dolarla oynaşıyor. Ama bu millet bunu yemeyecek. Bu millet devletine sahip çıkacak, bu millet milletine sahip çıkacak, bu millet toprağına sahip çıkacak. Dolayısıyla bu süreci biz Kastamonu'da maalesef yerel anlamda Adalet ve Kalkınma Partisi siyasetçilerine anlatamıyoruz" diye konuştu. - KASTAMONU

Son Dakika » Politika » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

En Büyük Hayali, Uzman Onbaşının Sonu Oldu

Van-Hakkari Karayolunda Çığ Düştü! Olay Yerine Kurtarma Ekipleri Sevk Edildi

Malatya'da Depremde Bazı Evler Hasar Gördü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bakın Neler Biliyorum" Diyerek Muş Türküsünü Söyledi