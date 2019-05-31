Son Dakika Haberleri: MHP il başkanları İstanbul gündemiyle toplandı
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MHP il başkanları İstanbul gündemiyle toplandı

23 dakika önce

MHP'nin İstanbul gündemli il başkanları toplantılarının üçüncüsü, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.

MHP il başkanları İstanbul gündemiyle toplandı, System.String[]
MHP'nin İstanbul gündemli il başkanları toplantılarının üçüncüsü, Genel Başkan Bahçeli başkanlığında gerçekleştirildi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:18 
İstanbul, MHP, Ekonomi
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