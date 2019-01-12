MHP İl Başkanları Toplanıyor

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP il başkanlarının perşembe günü toplanacağını açıkladı.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP il başkanlarının perşembe günü toplanacağını açıkladı.



Yalçın, "Tüm il başkanlarımız Genel Başkanımız tarafından 17 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrılmıştır. İl başkanları toplantımız belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır" açıklamasını yaptı. - ANKARA

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