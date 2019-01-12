Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanları Toplanıyor

MHP İl Başkanları Toplanıyor

18 dakika önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP il başkanlarının perşembe günü toplanacağını açıkladı.

MHP İl Başkanları Toplanıyor, System.String[]
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatıyla MHP il başkanlarının perşembe günü toplanacağını açıkladı.

Yalçın, "Tüm il başkanlarımız Genel Başkanımız tarafından 17 Ocak Perşembe günü saat 11.00'de Kızılcahamam Patalya Otel'e çağrılmıştır. İl başkanları toplantımız belirtilen tarih ve saatte yapılacaktır" açıklamasını yaptı. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 04:56 Kaynak: İHA

Devlet Bahçeli, Semih Yalçın, MHP, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Trabzon Adaylarını Açıkladı! İki İlçede MHP'nin Adayı Desteklenecek MHP'li Refik Kurukız, Bozkurt İşareti Yapmak İçin Erdoğan'dan İzin İstedi

AK Parti Milletvekili, Bugüne Kadar Ülkesine Dönen Suriyeli Sayısını Açıkladı Ölü Yıkayıcı Kadınlar, Sıra Dışı Meslekleriyle Takdir Topluyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 17:14:47. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP İl Başkanları Toplanıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]