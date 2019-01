MHP İl Başkanları Toplantısı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İnancım odur ki Cumhur İttifakı, sahip olduğu milli mücadele ruhuyla Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir." dedi.



Bahçeli, Kızılcahamam Patalya Thermal Resort Hotel'de düzenlenen MHP İl Başkanları Toplantısı'na başkanlık etti ve partililere hitap etti.



Sözlerine yeni yılın ilk toplantısını yaptıklarını belirterek başlayan Bahçeli, geleceğe umutla baktıklarını ve her şart altında iyimserliklerini muhafaza ettiklerini söyledi.



Bahçeli, ihanete karşı çelik gibi duruş gösterdiklerine işaret ederek, "Geçmişin tecrübeleriyle yere sağlam basıyoruz. İnançlarımızın derinliğiyle, irfanımızın genişliğiyle kutlu ülkülerimizi bir tutuyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ne yaptığını ve ne söylediğini bilen, nereye ulaşmak istediğinin bilincinde olan muazzam bir fikir ekolü, köklü bir siyaset okuludur." ifadesini kullandı.



Kendi gelecekleriyle ilgili planları olmayanların, başkalarının senaryolarında figüranlığa tamah edeceklerini ve "tamam" diyeceklerini belirten Bahçeli, zaferin ancak onu isteyenlerin, bununla yetinmeyip çalışanların, emek verenlerin, samimiyetle mücadele edenlerin olacağını vurguladı.



Bahçeli, dava adamının, inanç ve iman adamı olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:



"Dava adamı, ilke ve ülkü abidesidir, samimiyet ve dürüstlük anıtıdır. Milliyetçi Hareket Partisinin il başkanları, davasını özümsemiş, davasında erimiş, davasını hayatının mana ve muhtevası haline getirmiş müstesna ve muhterem şahsiyetlerdir. Sahte mürşitleri, sanal müritleri varsın hezeyan içinde kıvransın. Siyasi dolandırıcılar, istismar ve takiye markası siyaset cambazları bırakın kendi kendilerine avunup, yalan ve riya ile oyalansınlar.



Bizim meselemiz vatandır, milli bekadır. Bu nedenle işimize bakalım, davamızın yüzünü ağartmak için var gücümüzle çalışıp, çırpınalım. Dedikoduyla geçilecek vakit yoktur, bekleyecek, gecikecek, geride kalacak hal ve hak da yoktur. Sürekli hareket halinde olacağız, sürekli bir adım önde bulunacağız, sürekli üretip ülkemiz ve ülkülerimiz için fedakarlık yapacağız. Çünkü sorumluluğumuz hakikaten ağırdır. Sorumlu olduğumuz bir tarihimiz, bir talihimiz, bir mazimiz, bir atimiz vardır."



"İhmale kapı aralamak, ihanete ortam açmaktır"



Bahçeli, Türkiye'nin çözmesi gereken ve üstesinden gelmesi aciliyet gösteren sorunlarının bulunduğunun altını çizerek, "İhmale kapı aralamak, ihanete ortam açmaktır. Beka mücadelemizi hafife almak, bela akınına çanak tutmaktır. Unutmayınız, siyasetin doğru olması kadar, doğru siyasetin yapılması tarihi önem ve değerdedir. Hakk'ın yanında olmak doğru tavırdır, halkın yanında olmak doğru tutumdur. Hakikatin sözcüsü olmak doğrunun ta kendisidir. Bizim yalanla işimiz olmadı, olmayacak. Çıkarlarımızın akıntısına hiç kapılmadık, irademizi ikbal düşkünlüğüne asla alet etmedik." değerlendirmesinde bulundu.



Hep ülkücü yaşadıklarını ve ülkücü olarak da hayata gözlerini yumacaklarını vurgulayan Bahçeli, şunları söyledi:



"Fakat asla eğilmeyeceğiz, taviz vermeyeceğiz, dönmeyeceğiz, vazgeçmeyeceğiz. 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimlerinden sonra Türkiye, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçmiştir. Bu şekilde Türkiye Cumhuriyeti'nin üçüncü evresine güvenle ve demokratik vasıtalarla intikal sağlanmıştır. 9 Temmuz 2018 itibarıyla da bu yeni sistem resmen tesis edilmiştir.



Şurası açıktır ki dünyada hükümet sistemi değişikliğini istikrar, irade ve itina ile yapan hiçbir kriz ve kaos ortamına müsaade etmeyen nadir ülkelerden birisi Türkiye'dir. İç ve dış sorunların arttığı bir dönemde 15 Temmuz FETÖ işgal teşebbüsünün tortu ve kalıntılarıyla mücadele edildiği bir zaman diliminde, terörizmin ve zalim efendilerinin her türlü tertip ve provokasyonu yaptığı bir süreçte milli iradenin tercihiyle yeni bir sisteme geçilmesi göz kamaştırıcı bir başarıdır."



Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin, Türkiye'nin istikbal meşalesi ve istiklal nişanesi olduğuna işaret eden Bahçeli, "Bu meşale sönmeyecek, bu nişane silinmeyecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, devlet ve siyaset hayatında hızlı karar almanın, haysiyetli yönetim anlayışının, özlemi çekilen uyum ve iş birliğinin temincisi ve teminatıdır." diye konuştu.



"31 Mart'ta herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük"



Bahçeli, artık Türkiye'nin zincirlerinden kurtulduğunu, yürüyüşünü seriye bağladığını dile getirerek, şu ifadeleri kullandı:



"Adalet ve Kalkınma Partisiyle, Cumhur İttifakı çatısı altına buluştuk, milli kaderimize birlikte yön verdik. 7 Ağustos Yenikapı ruhu, 16 Nisan halk oylaması şuuru, 24 Haziran seçim sonuçlarıyla Türkiye doğrulmuş, milli bir kararla, ahlaki bir kenetlenmeyle kendine gelmiştir. Yani 15 Temmuzların olmaması için ön almak mecburiyetindeyiz. Bekamızın ölümcül saldırılardan muhafazası için ileri atılmak, derlenip toparlanmak durumundayız.



Bu nedenle 31 Mart 2019'da yapılacak mahalli idareler seçimlerinin tarihi önemi bulunmaktadır. Türkiye'nin önünü kesmek isteyenler hazırlık yapıyorlar. Türkiye ile hesabı bulunanlar hazırda bulunuyor, bekliyorlar. Zalimler fırsat kolluyorlar. Hainler ortam yokluyorlar."



Geçen yıl 31 Ağustos'ta Etimesgut Belediyesinin düzenlediği bir açılış münasebetiyle konuşma yaptığını anımsatan Bahçeli, burada açıkladığı stratejilerde değişen bir durumun olmadığını söyledi.



"Aynı yerdeyiz, aynı çizgideyiz, aynı noktadayız." diyen Bahçeli, şunları kaydetti:



"Milli beka için Cumhur İttifakı'nın mahalli idareler seçimlerinde varlığına kanaat getirdik, ona göre siyasetimizi ve stratejimizi tayin ve tespit ettik. Cumhur İttifakı'nın 24 Haziran seçimlerinden aldığı sonucun, 31 Mart seçimlerinde tahkim ve teyidini kaçırılmaz bir ihtiyaç olarak değerlendirdik. 31 Mart 2019'da herhangi bir yol kazasının pek çok badireye yol açacağını öngördük. Bu maksatla 4 ayaklı stratejimize uygun olacak şekilde ik ana siyasi hedefi belirledik ve paylaştık.



Birinci ana siyasi hedefimiz, hiç şüphesiz Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin 31 Mart 2019'dan güçlenerek çıkması, buna müzahir mahalli idareler yönetiminin demokratik imkanlarla tesisidir. Zillet ittifakının, yeni hükümet sistemini boğma emelini bozguna uğratmak, kriz ve kaos çıkarma çabalarını püskürtmek gayemizdir, gayretimizin temelidir. İkinci ana siyasi hedefimiz, milli bekamız üzerinde oynanan tehlikeli oyunların bertarafı, aynı zamanda küresel tahrik ve dayatmalara karşı uyanık olmak, tepki göstermektir."



"Cumhur İttifakı, Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecek"



Bahçeli, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nde Türkiye'nin yeni bir tarih yazmasını arzuladıklarına dikkati çekerek, şöyle konuştu:



"Milli mukavemeti kırmak için zaafımızı ve rehavetimizi gözleyen iç ve dış mihraklara unutamayacakları mübrem bir dersin, altından kalkmayacakları muhkem bir cevabın verilmesini istiyoruz. Bunu yapacak olan büyük Türk Milleti'dir. İnancım odur ki Cumhur İttifakı sahip olmuş olduğu milli mücadele ruhuyla, Türkiye'ye tuzak kuranları şaşkına çevirecektir.



Milli bekamızı lekelemek isteyenlere sessiz kalamazdık. Zilletin millete meydan okumasına tepkisiz duramazdık. Bir olmalıydık, birlikte hareket etmeliydik. Vahdette huzur, ayrılıkta şer vardı. Bu nedenle Cumhur İttifakı'nın iradesini 31 Mart 2019'da göstermek, zilleti her seviyede etkisizleştirmek için karar verdik, harekete geçtik."



(Sürecek)

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

İlgi Her Geçen Gün Artıyor! Şebap Güvercinleri 100 Bin TL'ye Satılıyor

Güney Koreli Firma, Alanında En Büyük Türk Şirketi Olan Belenco'yu Satın Alacak

Kızını Türkiye'de Bırakıp Sevgilisinin Yanına Giden Şeyma Subaşı'dan İlginç Vicdan Rahatlatma Paylaşımı

Dünyaca Ünlü Barcelona Kulübü, Türk Şirketi Dava Etti