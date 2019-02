MHP İl Başkanlığı Cide Belediye Başkanı Adayını Tanıttı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı, Cide Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak için aday tanıtım toplantısı düzenledi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kastamonu İl Başkanlığı, Cide Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak için aday tanıtım toplantısı düzenledi.



Cide Belediyesi Konferans Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunması ile başladı. Programda konuşan MHP Kastamonu İl Başkanı Yüksel Aydın, Milliyetçi Ülkücü Harekette siyaset yapmak her baba yiğidin harcı olmadığını belirterek, "Çünkü biz Türk Milliyetçileri olarak, Ülkücüler olarak bu memleketi karşılıksız seviyoruz. Biz hizmetlerimizi hiç karşılık beklemeden yapıyoruz" dedi.



Cide Belediye Başkanı Nejdet Demir'i de incelediklerinde marifetlerinin ortaya çıktığını söyleyen Aydın, "Kastamonu'da 5 tane belediye başkanım var. Bunlarda Kastamonu sevgisi yok. Onun dışında on parmaklarında on marifet var. Cumhurbaşkanı bunların marifetlerin bilse, öğreniyor da yavaş yavaş birini tutmaz" dedi.



Aydın, şöyle konuştu: "Kaç dönemdir arkanda duran yatırımcıların alayını küstürmüş. Bunların için Türkiye'de ilk 10'da yer alan firma bile var. Sayın Başkan sana sormak için sorular hazırlamışlar bana verdiler. Ben soruları bana veren arkadaşın yalancısıyım. Varsa bir yanlış açıkla, söyle doğrusunu bilelim, halkı aydınlat. Soru 1: Adnan Aslan otel yapmaya zor ikna edilmişken kendisinden değerli şeyler talep ettin mi? Soru 2: Ali Kütük, tatil köyü yapacakmış. Bu arkadaşın arazisini ne yaptın? Bu yatırımı neden engelledin? Soru 3: Sizin ilçenizden Vekiliniz vardı Murat Demir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının bir kurumunu Cide'ye getirmek için uğraş vermiş. Garajdaki kültür binasını bu kurum için istemiş. 14 kişiye yakın kişi istihdam edilecekmiş bu kurum sayesinde. Burayı niye vermedin? Bu kurumun Cide'ye gelebilmesi için bu binayı niye vermedin? Soru 4: Cide'nin diğer ilçelere göre ayrılmış oldukça yüksek bir bütçesi var 28 Milyon Lira. Parke taşından başka Cide'ye hiçbir şey yapmamış maşallah. Yaptığın parklar vs. tüm yatırımlar Güven Kepçe ve Art Tersanesi katkıları ile yapılmış. Bunları niye inkar ediyorsun. Soru 5: Otogardaki otobüs firmalarına niye eziyet ediyorsun. Doğruysa yasal olmayan yönden para paket işleri varmış. Bunu da kamuoyuna ifade etmiş olalım" dedi.



"Cide'de dokunmadığımız, konuşmadığımız, gönlüne girmediğimiz kimse kalmayacak"



MHP Cide İlçe Başkanı Şaban Yıldırım ise, her seçmene ulaşacaklarını ve gönüllerini kazanacaklarını söyleyerek, "Ülkücü Hareketten başka kimseye vefa borcu olmayan yiğit insanlarla yolumuza devam edeceğiz. Cide'de dokunmadığımız, konuşmadığımız, gönlüne girmediğimiz kimse kalmayacak. Her seçmene ulaşıp gönlünü alacağız ve özverili, tutkulu, iyi niyetli ve gayretli bir şekilde yol alıp bu seçimi kazanacağız" şeklinde konuştu.



"Çalışmalarımızın temel ilkesi "Temiz Siyaset"



MHP Belediye Başkan Adayı Ahmet Çakmak da, Cide'den Belediye Başkan Adayı olmanın gurur ve onurunu yaşadığını belirterek "Çalışmalarımızın temel ilkesi "Temiz Siyaset", Memleketimizi geleceğe umutla taşıyacak, gençlerimizin iş sahibi olduğu, kadınlarımızın ekonomik özgürlüklerinin bulunduğu, esnafımızın yüzünün güldüğü, tüm ilçe halkını kucaklayan bir anlayışla geliyoruz. Cide'miz için güzel öneri ve projelerle geliyoruz. Asla kirli politik tezgahların içine düşmeden, haklı dava için, çalışkan ve doğru bir belediye yönetimi için geliyoruz" ifadelerini kullandı.



Tanıtım toplantısı daha sonra toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - KASTAMONU

