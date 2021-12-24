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MHP İl Başkanlığından TURKOVAC'a destek - Son Dakika

MHP İl Başkanlığından TURKOVAC'a destek

24.12.2021 13:50
MHP İl Başkanlığından TURKOVAC'a destek

MHP İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Erciyes Üniversitesince (ERÜ) geliştirilen ve acil kullanım onayı alan TURKOVAC'a destek verdi.

MHP İl Başkanlığı, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı Erciyes Üniversitesince (ERÜ) geliştirilen ve acil kullanım onayı alan TURKOVAC'a destek verdi.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Başkanı Adnan İncetoprak ve MHP'li yöneticiler, yerli ve milli aşı TURKOVAC'a destek amacıyla aşı uygulama merkezine gitti.

Gerekli tahlilleri ve incelemeleri yapılan MHP İl Başkan Yardımcısı Hüseyin Baran ile Hacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Mahmut Günek'e TURKOVAC uygulandı.

Aşı uygulaması sonrası açıklama yapan İl Başkanı İncetoprak, ERÜ'nün yerli ve milli aşının geliştirilmesinde büyük bir başarı sağladığını belirterek aşı ekibine teşekkür etti.

İncetoprak, tüm vatandaşları TURKOVAC olmaya davet etti.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da yaklaşık 1,5 yıl süren çalışmaların sonunda TURKOVAC aşısının acil kullanım onayı almasından mutluluk duyduklarını ifade etti.

MHP yönetimine desteklerinden dolayı teşekkür eden Çalış, "Aşımızın geliştirilmesinde büyük emeği olan Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibine teşekkür ediyorum. Aşımız şu anda Şanlıurfa'da seri üretime geçti. Aykut hocamız da Şanlıurfa'da bilimsel ve teknik olarak aşının seri üretimine destek veriyor. Bu aşının acil kullanım onayı almasında bize destek veren başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca ve gönüllülerimize çok teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

MHP İl Başkanlığından TURKOVAC'a destek

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Milliyetçi Hareket Partisi, TURKOVAC, Aşı, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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