MHP İl Teşkilatından Başkan Şentürk'e Ziyaret
2 saat önce
Bayburt MHP İl Yönetimi, Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk ü ziyaret etti.
Bayburt MHP
İl Yönetimi, Aydıntepe
Belediye Başkanı Haşim Şentürk
ü ziyaret etti.
MHP Bayburt İl Başkanı Bekir Kasap
, MHP MKYK Üyesi İdris Aydın
, İl Genel ve Belediye Meclis Üyesinden oluşan heyet, Belediye Başkanı Haşim Şentürk'e destek ve hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.
Aydıntepe Belediye Başkanı Haşim Şentürk, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.
Ziyaret Aydıntepe'yi simgeleyen şiltin verilmesinin ardından son buldu. - BAYBURT
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Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:53 Kaynak: İHA
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