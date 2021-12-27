MHP il yönetiminden indirim uygulayan marketlere teşekkür ziyareti - Son Dakika

MHP Kırşehir İl Başkanı Arif Kılıç ile parti yöneticileri, kent merkezinde indirim uygulayan marketlere teşekkür ziyareti yaptı.

Partililer ve sivil toplum kuruluşu başkanlarıyla kent merkezindeki büyük marketleri ziyaret eden Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin çağrısı ile 'devletimin yanındayım, fiyatlarımızda yüzde 10 indirime gidiyoruz' başlıklı indirim kampanyaları kapsamında marketleri ziyaret ediyoruz. İndirim yapan marketlere teşekkür ediyoruz. Yapmayanlara da indirim yapmaları için ricada bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.