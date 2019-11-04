MHP İl Yönetiminden kan bağışı

MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar ve il yönetimi, Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

MHP İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avşar ve il yönetim kurulu üyeleri, eski belediye meydanında Türk Kızılaya kan bağışında bulundu.

Avşar, Kızılay Haftası dolayısıyla kan bağışında bulunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bilindiği üzere kış ayları geldiğinde Türk Kızılayımızın kan stoklarında azalma yaşanmaktadır. Biz de Milliyetçi Hareket Partisi ve bütün parti teşkilatları olarak, bugün Türk Kızılayımıza kan bağışında bulunduk. Biz 'Kan ver hayat kurtar' diyoruz. Kan bir gün hepimize lazım olacak. O yüzden değerli hemşehrilerimizin de bu konuda Türk Kızılayımıza faydalı olması için kanlarını vermesi gerekir."

Avşar ve beraberindekiler, kan bağışının ardından Türk Kızılay çalışanlarıyla bir süre sohbet etti.