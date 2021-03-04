MHP İl yönetiminden Nizip Belediye Başkanı Sarı'ya ziyaret - Son Dakika

MHP Gaziantep İl Başkanı Cahit Çıkmaz, il ve Nizip ilçe yönetimiyle Nizip Belediye Başkanı Mehmet Sarı'yı ziyaret etti.

AK Parti Nizip İlçe Başkanı Mehmet Fatih Uzunaslan ve MHP Nizip İlçe Başkanı Davut Karabacak'ın katıldığı ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirten Belediye Başkanı Sarı, MHP Gaziantep İl Başkanı Çıkmaz ve yönetim kuruluna çalışmalarında başarılar diledi.

Kardeşlik ilişkileri çerçevesinde el ele vererek Nizip'e hizmet etmeye devam edeceklerini ifade eden Başkan Sarı, "Vatandaşlarımızın ilçemiz genelinde arzu ettiği güzelliklere kavuşması için hep birlikte gayret edeceğiz. Gece gündüz demeden, kardeşlik hukuku içerisinde el ele, gönül gönüle çalışacağız. Bu vesileyle bizleri ziyaretiyle onurlandıran MHP il ve ilçe yönetimine teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum." dedi.

Partisinin Gaziantep ve ilçelerdeki çalışmalarını anlatan Çıkmaz ise "Cumhur İttifakımızın kurulduğu ve o ruhun birleştiği günden itibaren genel başkanlarımız, liderlerimiz el ele, omuz omuza yürüyor. Biz de aynı heyecan ve şevkle birlik ve beraberlik içerisindeyiz. Bu sebeple bizleri güzel bir şekilde karşılayan Belediye Başkanımıza da teşekkür ediyor ve birlik ve beraberlik içerisinde güzel işler yapacağımızı belirtmek istiyorum." diye konuştu.