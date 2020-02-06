MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret - Son Dakika

MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret

7 saat önce

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir ilçe yönetimini ziyaret etti.

MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret, System.String[]

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan, Seydişehir ilçe yönetimini ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan MHP Seydişehir İlçe Başkanı Eyüp Gül, Karaarslan'a ilçenin sorunları ve ilçe teşkilatının çalışmaları hakkında bilgi verdi.

MHP Konya İl Başkanı Remzi Karaarslan ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "İlçe Başkanı Eyüp Gül nezdinde tüm dava arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.Yarım asrı aşan siyasi mücadelesinde devletin ve milletin bekası için hareket eden partimizi hep birlikte daha ileriye taşıyacağız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Seydişehir, Konya, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.02.2020 02:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ustasından kayışıyla dayak yiyen çocuk, psikolojik tedavi görüyor
Habertürk TV, çığ felaketi iddiasıyla ilgili Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Orhan'dan özür diledi Sabiha Gökçen'deki uçak kazasında yeni iddia: Pistin sonundaki alan tavsiye edilenden küçük İstanbul Valisi Yerlikaya, uçak kazası ile ilgili son durumu paylaştı

Son Dakika Haberleri
21:48 Darp edilen TikTok fenomeni yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyor
21:46 Serkay Tütüncü, sevgilisi Nesli Alagil ile ilk kez görüntülendi
21:41 Hande Ataizi ve Dinç Aydoğdu'dan flaş karar!
21:41 Gencer Savaş'dan anlamlı hareket
21:25 Ünlü oyuncu İrem Helvacıoğlu "peskateryen" diyetiyle 20 kilo verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.02.2020 22:00:45. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: MHP il yönetiminden Seydişehir'e ziyaret - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]