MHP İlçe Başkanı Çetin'in arabası yakıldı - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'in arabası, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce ateşe verilmek suretiyle yakıldı.

Başkan Çetin'in evinin bahçesinde park halinde bulunan arabasının ön camı kırılarak yanıcı madde atıldı. Araç kısa zamanda adeta küle dönerek kullanılamaz hale geldi. Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına olan inancının tam olduğunu belirten MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin, devlete ve emniyet güçlerine güvendiklerini söyledi. Başkan Çetin, "Saldırı aracımıza oldu. Kozluk ve bölgede kimseyle bir düşmanlığımız ve husumetimiz yoktur. Bizde olayın neden böyle geliştiğine anlam veremedik. İnsanlara iyilikten başka bir şey yapmadık. Olayın kısa zamanda aydınlatılacağına eminiz. Devletimize ve emniyet güçlerimize güveniyoruz. Olayın fail veya failleri kısa zamanda adaletin önüne çıkarılmalıdır" diye konuştu.

"Olayın takipçisiyiz"

Yaşanan olayın takipçisi olacaklarını belirten MHP Batman İl Başkanı Kerem Demir, suçlu veya suçluların yakalanmalarının an meselesi olduğunu söyledi. MHP Kozluk İlçe Başkanı Cengiz Çetin'e bütün teşkilatlarıyla birlikte geçmiş olsun ziyaretinde bulunan MHP İl Başkanı Kerem Demir, "Bu saldırıyı her ne sebeple olursa olsun lanetliyoruz. Çok şükür ki herhangi bir can kaybı yok. Ancak bizler ferdi olarak değil, sağduyulu olmaya devam edeceğiz. Devletimiz ve adli mercilerimiz olayı en kısa zamanda aydınlatacaktır. Buna inancımız tamdır. Bunu yapanların yanına kar kalmayacaktır. Adalet önünde hesap vereceklerdir. Adalet yerini bulacaktır" diye konuştu. - BATMAN