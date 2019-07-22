MHP İlçe Başkanı Ok'un acı günü
1 saat önce
MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.
MHP Ilgın Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:44 Kaynak: AA
İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.
Geçirdiği rahatsızlıklar sonucu bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Ok, Fatih
Mahallesindeki evinde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Dr. Vefa Tanır
Ilgın Devlet Hastanesi
morguna kaldırılan Ok'un cenazesi Ak Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığına defnedilecek.
MHP İlçe Başkanı Harun Ok, babası Sıtkı Ok'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor.
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