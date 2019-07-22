Son Dakika Haberleri: MHP İlçe Başkanı Ok'un acı günü
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MHP İlçe Başkanı Ok'un acı günü

1 saat önce

MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.

MHP İlçe Başkanı Ok'un acı günü, System.String[]
MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok'un babası Sıtkı Ok vefat etti.
Geçirdiği rahatsızlıklar sonucu bir süredir tedavi gördüğü belirtilen Ok, Fatih Mahallesindeki evinde gece saatlerinde yaşamını yitirdi.
Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Ok'un cenazesi Ak Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Behlülbey Mezarlığına defnedilecek.
MHP İlçe Başkanı Harun Ok, babası Sıtkı Ok'un Fatih Mahallesi'ndeki evinin önünde kurulan taziye çadırında taziyeleri kabul ediyor.
Fatih, Ilgın, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 10:44 Kaynak: AA
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