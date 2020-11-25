MHP İlçe Başkanı Orhan doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı - Son Dakika

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 103. yılında rahmetle ve dualarla andıklarını belirtti.
MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe başkanlığı binasında, partililer ve gençlerle bir araya gelen Orhan, teşkilat çalışmalarına değindi.
Her çarşamba halk günleri düzenlediklerini belirten Orhan, "Halkımızın sorunlarını alıyoruz ve hazırladığımız raporlarla birlikte İl Başkanlığımıza bildiriyoruz" dedi.
İlçe Başkanı Orhan, kurucu genel başkanları, Başbuğ Türkeş'i doğumun 103. yılında rahmet ve dualarla andıklarını kaydetti.
- Kaynak: AA
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