MHP İlçe Başkanı Orhan doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı - Son Dakika

MHP İlçe Başkanı Orhan doğumunun 103. yılında Alparslan Türkeş'i andı

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 103. yılında rahmetle ve dualarla andıklarını belirtti.

MHP Beypazarı İlçe Başkanı Erdoğan Orhan, MHP'nin kurucu genel başkanı merhum Alparslan Türkeş'i doğumunun 103. yılında rahmetle ve dualarla andıklarını belirtti. MHP İlçe Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçe başkanlığı binasında, partililer ve gençlerle bir araya gelen Orhan, teşkilat çalışmalarına değindi. Her çarşamba halk günleri düzenlediklerini belirten Orhan, "Halkımızın sorunlarını alıyoruz ve hazırladığımız raporlarla birlikte İl Başkanlığımıza bildiriyoruz" dedi. İlçe Başkanı Orhan, kurucu genel başkanları, Başbuğ Türkeş'i doğumun 103. yılında rahmet ve dualarla andıklarını kaydetti.

Son Dakika

Anne ve iki çocuğu koronavirüsten vefat etmişti! Aynı aileden bir acı haber daha

Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum

Uzmanlar araştırdı: Ağız gargarası koronadan korunmak için bilimsel bir çözüm değil, tedbir olabilir

New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi

7 yaşındaki Yağmur'a cinsel istismarda bulunup başını taşla ezerek öldüren sanığa 'iyi hal' indirimi ile 35 yıl hapis

Lüks cipteki infazın detayları kan dondurdu: Önce iki arkadaşını öldürdü, sonra intihar etti

Başbakan onayladı, Pakistan'da artık tecavüzcüler hadım edilecek

Eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, doların neden yükseldiğini anlattı