MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
Son Dakika Politika MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı

6 saat önce

Önceki gün hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

MHP İlçe Başkanı Yıldırım son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Önceki gün hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı Murat Yıldırım, Türkeli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.


Toplantı için gittiği Afyonkarahisar'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden MHP Türkeli İlçe Başkanı ve aynı zamanda Türkeli Ziraat Odası Başkanı Murat Yıldırım'ın (55) cenazesi, Türkeli Merkez Camisi'ne getirildi. Yıldırım'ın yakınları, cami önünde taziyeleri kabul etti.


Törene, İlçe Kaymakamı Hüseyin Remzi Konak, Türkeli Belediye Başkanı Veysel Şahin, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir, MHP Sinop İl Başkanı Ali Çakır, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Yıldırım'ın cenazesi, Türkeli'ye bağlı Satı Köyü Usva Mahallesi aile kabristanlığında toprağa verildi. - SİNOP

Murat Yıldırım, Türkeli, Afyon, MHP, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:26 Kaynak: İHA
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