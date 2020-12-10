MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret - Son Dakika

MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret

10.12.2020 11:58
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret, System.String[]

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz ve yeni yönetimi ziyarette bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki'ye, Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz ve yeni yönetimi ziyarette bulundu.

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, geçtiğimiz Eylül ayında kongrelerini gerçekleştiren MHP Pamukkale İlçe yönetimini makamında ağırladı. MHP Pamukkale İlçe Başkanı olarak seçilen Avukat Mehmet Ali Yılmaz ve yönetimini makamında ağırlamaktan büyük memnuniyet duyduğunu ifade eden Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, yeni yönetime başarılar diledi. Pamukkale ilçesinde hizmet destanlarının artırarak devam edileceğini ve herkesle iş birliği içerisinde olacağını söyleyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Milliyetçi Hareket Partisi Pamukkale İlçe Teşkilatı bizim göz bebeğimiz. Birlikte yol arkadaşlığı yaptık ve bu yol arkadaşlığımızı devam ettireceğiz. Sizler de bizim ekip arkadaşlarımızsınız. Teşkilatlarımız bu işi tamamen gönüllük esasıyla yapıyorlar. Vatandaşlarımızla sürekli iletişim halindeler. Sizler sayesinde vatandaşlarımızın belediyemizden beklentilerinin tam olarak karşılığını verebilme fırsatını sağlıyoruz. Teşkilatlarımız bu açıdan bizim için çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Dostumuza güven, düşmanımıza da korku vermeliyiz"

Birlik ve beraberlik içerisinde yollarına devam etmek istediklerini söyleyen Başkan Örki, "Ülkemize ve Türk dünyasına dört bir taraftan yapılan saldırıları göz önüne aldığımızda, bizim ülke olarak birlik ve beraberlik içinde, sapasağlam bir şekilde yolumuza devam etmemiz gerekiyor. Cumhur İttifakımızın ilk gününden bu yana, genel başkanlarımız omuz omuza ülkemizi daha refah günlere gitmesi için şevkle, birlik ve beraberlik içinde çalışırken, bizler de burada MHP İl ve İlçe Teşkilatlarımızla aynı ruhla çalışmaktayız. Birlik ve beraberlik içinde de çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

"Ulusal ve yerel de katkı sağlamaya devam edeceğiz"

Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Avukat Mehmet Ali Yılmaz, Cumhur İttifakının sadece bir seçim ittifakı olmadığını belirterek, "Bundan sonraki süreçte de, kardeşlik içerisinde, Cumhur İttifakına da riayet ederek memleketimize ve milletimize, ulusal ve yerel de katkı sağlamaya devam edeceğiz. Pamukkale'miz adına başarılı işler gerçekleştiren, azimle ve ilk günün coşkusuyla hizmetlerine devam eden Pamukkale Belediye Başkanımız Avni Örki'ye teşkilatımız adına teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - DENİZLİ

MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret
MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi, Zahit Şeyhanoğulları, Avni Örki, Pamukkale, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika MHP İlçe Teşkilatından Başkan Örki'ye ziyaret - Son Dakika


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