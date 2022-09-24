Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi - Son Dakika
Üye Girişi

Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi

24.09.2022 12:28
Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi

MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.

MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada, Ilgaz İlçe Başkanları Mehmet Yılmaz Ülker'in vefat ettiğini belirtti.

Ülker'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedileceğini aktaran Kurt, "Merhuma Allah'tan rahmet, teşkilatımıza ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.

YORUMLAR
500
MHP heyeti, Ağrı'da 'Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi MHP heyeti, Ağrı'da 'Adım Adım 2023' toplantısı düzenledi MHP, Erzincan'da 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenleyecek MHP, Erzincan'da 'Adım Adım 2023-İlçe İlçe Anlatma ve Aydınlatma Toplantısı' düzenleyecek
Kaynak: AA

Milliyetçi Hareket Partisi, Mehmet Yılmaz, Hisarcık, Ilgaz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
11:40 Bir deri bir kemik kaldı! Esir takasıyla Rusların elinden kurtulan Ukraynalı askerin son hali şoka uğrattı
11:13 Ronaldinho: Tüm zamanların en iyisi Messi değil
10:51 14 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan ve "uyuşturucunun etkisindeydim" diyen sapık, mahkemede çark etti: Savunulacak bir şey yok, pişmanım
10:37 Çin'de bomba iddia: Ülkede darbe oldu, devlet başkanı Xi Jinping tutuklandı
09:57 Akşener'in sözleri "adaylığa destek" olarak yorumlandı: Kılıçdaroğlu'na ölünceye kadar şükran duyacağım
09:51 Rusya ile Ukrayna arasındaki esir takasında Putin'in ısrarla istediği ismin yakın dostu Medvedçuk olduğu ortaya çıktı
09:02 TOKİ konut projesinde indirim müjdesinin ardından yeni detaylar ortaya çıktı! 2 şartı yerine getiremeyen başvuruda bulunamayacak
08:13 Sultangazi'de korkunç olay! Motosikletin arkasında seyahat eden 19 yaşındaki İdris, tramvayın altında kalarak metrelerce sürüklendi
08:05 Camiye ayağında ayakkabı, elinde kazmayla alkollü şekilde girerek tepki çekmişti! Rus turist, mahkeme tarafından sınır dışı edildi
23:15 İran Cumhurbaşkanı Reisi, ülkede yükselen tansiyonu bu sözlerle yorumladı: Düşmanlar ülkemizde kaos çıkarmak istiyorlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.09.2022 12:28:50. #1.13#
SON DAKİKA: Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement