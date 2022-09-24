MHP Ilgaz İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz Ülker'in geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği bildirildi.
MHP İl Başkanı Ahmet Kurt, yaptığı açıklamada, Ilgaz İlçe Başkanları Mehmet Yılmaz Ülker'in vefat ettiğini belirtti.
Ülker'in cenazesinin bugün ikindi namazını müteakip Ahmet Yesevi Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası aile mezarlığına defnedileceğini aktaran Kurt, "Merhuma Allah'tan rahmet, teşkilatımıza ve ailesine başsağlığı dileriz." ifadesini kullandı.
Son Dakika › Güncel › Çankırı'da MHP Ilgaz İlçe Başkanı Ülker yaşamını yitirdi - Son Dakika