MHP Ilgın İlçe Başkanı Ok, güven tazeledi. - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok, güven tazeleyerek yeniden başkanlığa seçildi.

Şehit Harun Çoban Belediye Parkı'nda açık havada gerçekleştirilen kongrede divan başkanlığına Konya Milletvekili Esin Kara seçildi.

İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından kongre gündemleri okunmasının devamında yapılan seçimle Harun Ok, ilçe başkanlığına tekrar seçildi.

Harun Ok, başkanlığındaki yönetim kurulunda, Hacı Turgut, Hasan Ünal, Necati Başar, Ahmet Yaka, Bülent Özey, Murat Poyraz, Kazım Güney, Ahmet Kalaycı, Bilal Öztürk, Yücel Bilge, Mehmet Aksoy, Oğuzhan Mete, Ramazan Ayvalık, Mehmet Ali Taşal, Memiş Uğur ,Ahmet Demirbaş, Galip Pala ve Ali Selim Aydemir yer aldı.

Harun Ok, yaptığı konuşmada, parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine işaret ederek kendisini başkanlığa yeniden seçen delegelere teşekkür etti.

Kongreye Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, AK Parti İlçe Başkanı Ali Erten, MHP Konya İl Başkan Yardımcaları ile yöneticileri Sivil Toplum Kuruluşları Temsilcileri ve çok sayıda partili katıldı.

Başkanlığa tekrar seçilen Ok, teşekkür konuşmasının ardından tebrikleri kabul etti.