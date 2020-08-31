MHP Ilgın İlçe Başkanı Ok, mazbatasını aldı - Son Dakika

Güven tazeleyerek Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Ilgın İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Harun Ok, mazbatasını aldı.

Ilgın Adalet Sarayına yeni seçilen yönetim kurulu üyeleri ile birlikte gelen Başkan Ok, seçim kurulu görevlisi Mehmet Köle'den mazbatasını aldı.

Ok, "İnşallah partimize ve milletimize hayırlı işler yapacağız. Bizi bu göreve layık gören delegelerimize teşekkür ederim. Onları da mahcup etmeden, gece gündüz demeden çalışacağız." dedi.

Ok, 26 Ağustos Çarşamba günü yapılan genel kurulda güven tazeleyerek MHP Ilgın İlçe Başkanlığına yeniden seçilmişti.