Son Dakika › Güncel › MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı - Son Dakika
MHP Isparta İl Başkanı Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı
6 saat önce
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.12.2019 04:34 Kaynak: AA
MHP Isparta İl Başkanı Nail Bayram, elektrik akımına kapılması sonucu ağır yaralandı.
Eğirdir ilçesindeki Kovada kanal boyu mevkisinde elektrik hattı döşemesiyle uğraşan Bayram, akıma kapıldı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bayram, Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bayram'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Son Dakika MHP Isparta İl Başkanı elektrik akımına kapılarak ağır yaralandı İYİ Partili Kaya, MHP Aydın İl Başkanı'nın görevden alınması nedeniyle Bahçeli'ye teşekkür etti MHP'li eski başkan otogarı devretmeyince 6 ay hapis cezasına çarptırıldı Antalya'daki ikiye ayrılan araçtan yürüyerek çıkan sürücü Pamukçu: "Mucize eseri kurtuldum"