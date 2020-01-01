MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı - Son Dakika
Son Dakika Güncel MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı - Son Dakika

MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı

6 saat önce

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, İspir ilçe esnafını ve mahalleleri gezerek vatandaşların sorunlarını, istek ve temennilerini dinlediler.

MHP İspir ve Aziziye ilçelerine çıkarma yaptı, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof.Dr Kamil Aydın, MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş, İspir ilçe esnafını ve mahalleleri gezerek vatandaşların sorunlarını, istek ve temennilerini dinlediler.


Milletvekili Aaydın ve Başkan Karataş vatandaşlarla istişare ederek yapılacak olan hizmetlerin en iyisini yapmak için elimizden geleninin fazlasını yaparak vatandaşa hizmeti kendilerine borç bildiklerinden dolayı durmadan, yorulmadan çalışmalarına devam edeceklerini ifade ettiler.


MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum il Başkanı Naim Karataş ve İspir Belediye Başkanı Ahmet Coşkun ile birlikte İspir ilçesine bağlı Zeyrek mahallesinde elektrik kontağından çıkan yangında zarar gören mahalle sakinlerini de ziyaret ederek geçmiş olsun temennisinde bulundular. İspir belediyesinin yangından zarar gören vatandaşların ev ve ahırlarının özellikle çatı onarımlarını süratle halletmiş olmalarının bizzat vatandaşlar tarafından ifade edilmelerini müşahede ederek memnuniyetlerini ifade ettiler.


Ayrın ve Karataş daha sonra ilçe belediyesini ziyaret ederek ilçe belediye başkanı Ahmet Coşkun'dan belediyenin yapmış olduğu ve yapacakları hizmetler konusunda bilgiler aldılar.


MHP Genel Başkan Yardımcısı, Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Kamil Aydın, MHP Erzurum İl Başkanı Naim Karataş, İlçe belediye başkanı Ahmet Coşkun, MHP İspir ilçe başkanı ve MHP ispir belediye meclis üyeleri, İspir ilçesine bağlı mahalle muhtarlarının da iştirak ettiği geniş katılımlı bir toplantıyı ilçe belediye binasında yaparak vatandaşların istek ve arzuları görüşülerek yapılacak hizmetlerin aciliyetine göre ivedilikle yapılması için çalışmaların yapılacağı belirtildi.


İspir dönüşü MHP Aziziye ilçe teşkilatını da ziyaret eden Aydın ve Karataş, İlçe başkanı Murat Karadaş, ilçe yöneticileri ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını dinlediler. - ERZURUM

Erzurum, İspir, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 02:24 Kaynak: İHA
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