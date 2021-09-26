Üye Girişi
MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı

26.09.2021 15:28
MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı, System.String[]

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaların tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Yüzde 7 seçim barajı temsilde adalet...

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaların tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Yüzde 7 seçim barajı temsilde adalet ilkesine derinlik ve canlılık katacaktır. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesinin 1. fıkrasında yapılacak değişiklikle genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar." dedi.

Yıldız, partisinin İstanbul Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "sipariş üzere yazılmış düzmece araştırmalar", "sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler", "çarpıtılmış bilgiler" ve "aktif bir azınlık eliyle" Türkiye'ye sürekli iftira edildiğini dile getirerek, yeni yasama yılında "yalan terörüne karşı" ciddi yaptırımlar geldiğini belirtti.

Türkiye'nin 13 bin 541 gündür PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde 8 bin 175 resmi, 6 bin 24 sivil, toplam olarak 14 bin 199 vatan evladı şehit oldu, 36 bin 500 resmi ve sivil vatandaşımız yaralandı. Türk Devleti, dünya savaş doktrinini değiştiren teknolojisiyle terör unsurlarını inlerden söküp çıkardı. Nokta operasyonlarıyla teröristleri bulup gereğini yaptı. Yeryüzünde teröristler için artık güvenli yer kalmadı."

Yıldız, PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşmak ümidiyle HDP'ye karşı oturma eylemi yapan annelerin 754 gündür gözyaşı döktüğünü anlatırken, "PKK/KCK'nın sözcüsü HDP, ulusal ve uluslararası hukuk düzeninde siyasi parti kavramıyla tarif edilemez, hiçbir demokratik ülkede varlığını sürdüremez. Yargı gereğini yapacaktır. HDP'nin kapatılmasını Anayasa emrediyor. Ülkemiz topraklarının bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik faaliyetlerin odağı olan bu yapı, çevre, kadın hakları, barış gibi kavramları sinsice kullanıyor." diye konuştu.

Mecliste bekleyen dokunulmazlık dosyalarına değinen Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Bu ay itibariyle Gazi Meclis'te 1429 dokunulmazlık dosyası beklemektedir. HDP'lilere ait fezleke sayısı 1017'dir ve tamamına yakını terör suçlarıdır. CHP milletvekillerinin 259, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret, suç ve suçluyu övmek, terör propagandası yapmak dahil 24 ayrı suçtan fezleke bulunmaktadır. Gazi Meclis'in açılmasıyla bu dosyaların işleme alınması için gerekli olan her türlü girişim yapılacaktır. Bu siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur."

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız"

Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaların tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın aziz milletimizle paylaştığı gibi seçim barajı yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Bu açıklamalardan sonra kifayetsiz yazarçizer takımı, bazı sözde siyasetçiler medyada günlerce tartışmış ancak hakikati bir türlü kavrayamamıştır. Yapılan çalışma asla bir siyasi mühendislik olmamıştır. Yüzde 7 seçim barajı temsilde adalet ilkesine derinlik ve canlılık katacaktır. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesinin 1. fıkrasında yapılacak değişiklikle genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Seçim ittifakı yapılması halinde yüzde 7 olan barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır. Bir veya birkaç seçim çevresinde, seçimin iptaline karar verilmesi, ülke genelinde alınan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmez."

Türk Tipi başkanlık sisteminin Cumhuriyet döneminin en büyük idari reform olduğunu dile getiren Yıldız, "Bu muhteşem tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceğini başkalarının eline teslim etmeyeceğiz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, anaların, babaların, bacıların dualarıyla sadece yakın dönemi değil gelecek yüzyılları da kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız." dedi.

Milliyetçi Hareket Partisi, Hizb-i İslami Partisi, Cumhur İttifakı, Feti Yıldız, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu 15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı 15:29 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı 15:18 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı 15:02 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler 15:01 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek 14:23 Meteoroloji önümüzdeki hafta için uyardı: Yağışlı hava 5 gün boyunca sürecek
Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük 13:18 Villasının bahçesini sürerken poşete sarılı silah ve şarjör bulan vatandaş: Bize büyü yaptılar diye düşündük Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı 12:22 Pansuman için gittiği hastanede hayatın kaybeden kadının ölümüyle ilgili 6'sı doktor 7 kişiye 5 milyon liralık dava açıldı

Son Dakika Haberleri
15:58 Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak
15:57 A Milli Futbol Takımı'na getirilen Alman Stefan Kuntz'un ilk yardımcısı Kenan Koçak oldu
15:32 Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı
15:28 Norveç'te koronavirüs salgını tamamen kontrol altına alındı, önlemler kaldırıldı
15:24 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu
15:17 Online derste kız arkadaşıyla ilişkiye giren genç, sosyal medyada ifşalandı
15:02 Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü
15:01 önül Dağı'nın güzel ismi Gülsim Ali İlhan'ın annesi görenler hayran kaldı
15:00 Vitor Pereira'dan Mesut Özil kararı! İşte Hatayspor-Fenerbahçe maçında ilk 11'ler
14:35 İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi
Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak Prof. Dr. Murat Akova'dan yerli koronavirüs aşısı Turkovac ile ilgili açıklama: Sinovac kadar etkili olacak         
15:58
Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar Bafetimbi Gomis, Galatasaray'a başarılar diledi! Taraftar "Geri dön" yorumları yaptı         
15:32
4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu 4 gündür aranan 17 yaşındaki gencin cansız bedeni kayalıklarda bulundu         
15:25
Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu Tüm birikimiyle araba almaya giderken parasını dolmuşta unuttu         
15:04
Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü Fenerbahçe, Miha Zajc transferinde dolandırıldı iddiası! Sarı-lacivertli kulüp, otomobil şirketinin tuzağına düştü         
15:02
İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi İçişleri Bakanlığı açıkladı! Bu yılın ilk 8 ayında toplam 54 bin TL ceza kesildi         
14:35
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yarın toplanıyor! Masada yeni korona tedbirleri dahil 4 kritik konu var         
13:22
Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi Köftecilik yapan adam, Isınmak için yaktığı semaver dumanından zehirlenip aracında can verdi         
12:23
Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi Şarkıcı Günseli Deniz, Amerikalı iş insanıyla Çırağan Sarayı'nda evlendi         
11:53
Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış Türkiye'nin konuştuğu Dilek ile ilgili Valilik'ten açıklama! Kocası, küçük kardeşine cinsel istismarla suçlanmış         
09:58
CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım CHP Denizli Gençlik Kolları Başkanı'ndan skandal sözler: Erdoğan'ın fotoğrafını makamına asanın kolunu bacağını kırarım         
09:37
Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü Cinsel ilişki esnasında balkondan düşen kadın, son model arabanın üzerine düştü         
09:33
Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık Lise öğrencileri tarafından mezarlıkta bulunan bebekle ilgili ifadeler ortaya çıktı: Bebekten kurtulmak için annemle bu planı yaptık         
09:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "Barınamıyoruz" eylemlerine tepki gösterdi: Hayatınız yalan         
09:09
Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor Aygün Aydın, sosyal medyada paylaştığı cesur pozları ile gündemden düşmüyor         
08:53
İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı İç çamaşırlarıyla objektif karşısına geçen Adriana Lima'nın pozları ortalığı salladı         
22:59
ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı ABD'li oyuncu Bella Thorne, panseksüel olduğunu açıkladı         
18:54
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.09.2021 16:12:10. #1.13#
SON DAKİKA: MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement