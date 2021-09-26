MHP İstanbul Bölge İstişare Toplantısı yapıldı - Son Dakika

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaların tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, "Yüzde 7 seçim barajı temsilde adalet ilkesine derinlik ve canlılık katacaktır. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesinin 1. fıkrasında yapılacak değişiklikle genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar." dedi.

Yıldız, partisinin İstanbul Bölge İstişare Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "sipariş üzere yazılmış düzmece araştırmalar", "sosyal medyada dolaşıma sokulan yalan haberler", "çarpıtılmış bilgiler" ve "aktif bir azınlık eliyle" Türkiye'ye sürekli iftira edildiğini dile getirerek, yeni yasama yılında "yalan terörüne karşı" ciddi yaptırımlar geldiğini belirtti.

Türkiye'nin 13 bin 541 gündür PKK terör örgütüyle mücadele ettiğini kaydeden Yıldız, şöyle devam etti:

"Bu süre içerisinde 8 bin 175 resmi, 6 bin 24 sivil, toplam olarak 14 bin 199 vatan evladı şehit oldu, 36 bin 500 resmi ve sivil vatandaşımız yaralandı. Türk Devleti, dünya savaş doktrinini değiştiren teknolojisiyle terör unsurlarını inlerden söküp çıkardı. Nokta operasyonlarıyla teröristleri bulup gereğini yaptı. Yeryüzünde teröristler için artık güvenli yer kalmadı."

Yıldız, PKK tarafından aldatılan veya kaçırılan çocuklarına kavuşmak ümidiyle HDP'ye karşı oturma eylemi yapan annelerin 754 gündür gözyaşı döktüğünü anlatırken, "PKK/KCK'nın sözcüsü HDP, ulusal ve uluslararası hukuk düzeninde siyasi parti kavramıyla tarif edilemez, hiçbir demokratik ülkede varlığını sürdüremez. Yargı gereğini yapacaktır. HDP'nin kapatılmasını Anayasa emrediyor. Ülkemiz topraklarının bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya yönelik faaliyetlerin odağı olan bu yapı, çevre, kadın hakları, barış gibi kavramları sinsice kullanıyor." diye konuştu.

Mecliste bekleyen dokunulmazlık dosyalarına değinen Yıldız, şu bilgileri verdi:

"Bu ay itibariyle Gazi Meclis'te 1429 dokunulmazlık dosyası beklemektedir. HDP'lilere ait fezleke sayısı 1017'dir ve tamamına yakını terör suçlarıdır. CHP milletvekillerinin 259, Kemal Kılıçdaroğlu hakkında hakaret, suç ve suçluyu övmek, terör propagandası yapmak dahil 24 ayrı suçtan fezleke bulunmaktadır. Gazi Meclis'in açılmasıyla bu dosyaların işleme alınması için gerekli olan her türlü girişim yapılacaktır. Bu siyasi ve ahlaki bir sorumluluktur."

"Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız"

Feti Yıldız, Cumhur İttifakı'nı oluşturan AK Parti ile MHP arasında Seçim Yasası ve Siyasi Partiler Yasası'nda yapılması düşünülen değişiklikler konusunda yürütülen çalışmaların tam bir uyum içinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Genel Başkanımızın aziz milletimizle paylaştığı gibi seçim barajı yüzde 7 olarak belirlenmiştir. Bu açıklamalardan sonra kifayetsiz yazarçizer takımı, bazı sözde siyasetçiler medyada günlerce tartışmış ancak hakikati bir türlü kavrayamamıştır. Yapılan çalışma asla bir siyasi mühendislik olmamıştır. Yüzde 7 seçim barajı temsilde adalet ilkesine derinlik ve canlılık katacaktır. Milletvekili Seçimi Kanunu'nun 33. maddesinin 1. fıkrasında yapılacak değişiklikle genel seçimlerde ülke genelinde, ara seçimlerde yapılan çevrelerin tümünde, geçerli oyların yüzde 7'sini geçemeyen partiler milletvekili çıkaramazlar. Seçim ittifakı yapılması halinde yüzde 7 olan barajın hesaplanmasında ittifak yapan siyasi partilerin aldıkları geçerli oyların toplamı esas alınır. Bir veya birkaç seçim çevresinde, seçimin iptaline karar verilmesi, ülke genelinde alınan oy yüzdesinin yeniden tespitini gerektirmez."

Türk Tipi başkanlık sisteminin Cumhuriyet döneminin en büyük idari reform olduğunu dile getiren Yıldız, "Bu muhteşem tarihi yürüyüşü sürdüreceğiz. Ülkemizin geleceğini başkalarının eline teslim etmeyeceğiz. Allah'ın yardımı, milletimizin desteği, anaların, babaların, bacıların dualarıyla sadece yakın dönemi değil gelecek yüzyılları da kurtaracağız. Büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa ederken 2023 seçimlerinden zaferle çıkacağız." dedi.