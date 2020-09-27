MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı - Son Dakika

MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı

MHP İstanbul İl Başkanının seçileceği 13. Olağan Kongrede oy verme işlemi başladı.

MHP İstanbul İl Başkanının seçileceği 13. Olağan Kongrede oy verme işlemi başladı.

MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresi, TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın katılımıyla Haliç Kongre Merkezinde gerçekleştirildi.

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür'ün yeniden başkanlık için tek aday olduğu kongre, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Programda, Kongre Divan Başkanlığına MHP Genel Başkan Yardımcısı Edip Semih Yalçın, divan üyeleri olarak MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter, MHP Genel Başkan Yardımcısı İsmail Faruk Aksu, MHP Merkez Disiplin Kurulu Üyesi Niyazi Paksoy, Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz seçilerek divanlık heyeti oluşturuldu.

Yönter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli tarafından kongreye gönderilen mesajı okudu.

Mesajda şu ifadeler yer aldı:

"Sahip olduğumuz tarihi misyonun dinamik vasfıyla 2023 vizyonumuzun ve hatta onu da aşan, bununla da kalmayıp geleceği kuşatan hedefler manzumesi fikriyatımızın zenginliğiyle harmanlanıp yorumlanacaktır. Şu ana kadar ilçe kongrelerimizin büyük bir kısmı tamamlanmış, aşağıdan yukarı basamak basamak yükselen demokratik süreçler huzur ve sağduyu içinde gerçekleşmiştir. Karşılıklı saygıyla, gönül kırmak yerine gönül alan bir yaklaşımla, müşfik ve müstesna bir üslubun yol göstericiliğiyle, şahsını değil davasını önceliğine alan bir ahlak ve adanmışlık ölçüsüyle partimizin kongre sürecinden çok daha güçlenerek çıkacağını ümit ediyor, hepinizden de bunu bekliyorum."

"İstikbal ve istiklal hedefinin takipçisi olacağız"

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, kaldıkları yerden daha güçlü bir şekilde hizmet etme gayreti içerisinde olacağını sözünü vererek konuşmasına başladı.

Gür, "Bunun bir bayrak yarışı olduğunun elbette farkındayız. Bizi bugüne kadar mahcup etmeyen her dava arkadaşımıza teşekkür ediyorum. Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin ortaya koymuş olduğu siyasi stratejinin, söz ve eylemlerinin bilfiil takipçisi olacağız. Genel Başkanımızın 'Cumhur İttifakı, milletimizin ruh kökünden doğmuş, kutlu iradesiyle doğrulmuş, istiklal ve istikbal hedefleriyle devleşmiş Türkiye'mizin güvencesi, milli bekamızın yılmaz bekçisi olmuştur' dediği gibi, istikbal ve istiklal hedefinin takipçisi olacağız." ifadelerini kullandı.

MHP İstanbul İl Teşkilatının bugüne kadar yaptığı çalışmaların özet olarak sunulduğu kongrede, MHP İstanbul İl Sekreteri Osman Gür, MHP'nin 2018, 2019 ve 2020 faaliyet ve mali raporlarını okudu.

MYK üyeleri oy kullanmaya başladı

Raporların okunmasının ardından, Haliç Kongre Merkezi salonunda kurulan sandıklara yönelen partililer, MHP İstanbul İl Başkanını seçmek için oy kullanmaya başladı. İl başkanlığı seçim sonuçları, oy kullanma işlemi bittikten sonra sandıkların açılmasıyla resmi olarak açıklanacak.

Kongreye, milletvekilleri, MHP MYK üyeleri, belediye başkanları, il ve ilçe başkanları ve partililer katıldı.

MHP, 13. Olağan Büyük Kurultay'ı 14 Mart 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.

MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı
MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı

İstanbul, Kongre, Gür, MHP, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 13:17 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP İstanbul İl Başkanlığı 13. Olağan Kongresinde oylama başladı - Son Dakika

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