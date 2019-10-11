Son Dakika Haberleri: MHP İstanbul Milletvekili Arkaz: "Barış Pınarı, Ortadoğu coğrafyasının ilacıdır"
Son Dakika Politika MHP İstanbul Milletvekili Arkaz: 'Barış Pınarı, Ortadoğu coğrafyasının ilacıdır'

MHP İstanbul Milletvekili Arkaz: "Barış Pınarı, Ortadoğu coğrafyasının ilacıdır"

2 saat önce

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Barış Pınarı Harekatı'nın barış koridoru kurma amacıyla ve yüksek mücadele ruhuyla başladığını, sonucun muvaffak olacağını belirtti.

MHP İstanbul Milletvekili Arkaz:

MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, Barış Pınarı Harekatı'nın barış koridoru kurma amacıyla ve yüksek mücadele ruhuyla başladığını, sonucun muvaffak olacağını belirtti.


Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin açıklamalarda bulunan MHP İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, " Türkiye, güney sınırı boyunca açılmak istenen terör koridorunu yüksek bir kararlılık ve mücadele ruhuyla yok edecektir. Barış Pınarı Harekatı'nın amacı Ortadoğu'da huzuru tesis etmektir. Suriye'nin toprak bütünlüğünü korumaktır. Sınır güvenliğimizi sağlamaktır. Sınırımızda yer alan terör örgütlerini imha etmek, göz açtırmamaktır. ve ülkemizin sınırında bir barış koridoru oluşturmaktır. Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlık destanı 2 gün önce başlamıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri, PKK/YPG ve DEAŞ terör örgütlerinin kökünü kazıyacaktır. Bölücü terör örgütleri, yuvalandığı ve saklandığı coğrafi alanlarda hiç olacaktır. Barış Pınar Harekatı'yla Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge tesis edilecek, bölgeye huzur, sükunet ve istikrar hakim olacaktır. Barış Pınarı Harekatı, Ortadoğu coğrafyasının ilacıdır. ABD Başkanı Trump'un kuru sıkı söylemleri, bizi inandığımız yoldan döndürmedi, döndürmeyecektir. Amerika'ya geri adım attıran Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, tehdide karnı toktur. Kendi göbek bağını kendisi kesecektir. MHP, Barış Pınarı Harekatı'nın yürekten ve tam bir destekle arkasındadır. Ortadoğu'da akan kanın durması, terör yuvalarının kurutulması için büyük bir fedakarlık göstererek sınır ötesi harekatına katılan Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan her bir askerimizin alınlarından öpüyor, gönülden kutluyorum. Dualarımız ile güç bulacaklarını ümit ediyorum. Allah devletimize, milletimize ve ordumuza zeval vermesin" dedi. - ANKARA

Barış Pınarı Harekatı, Hayati Arkaz, Orta Doğu, MHP, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 10:32 Kaynak: İHA
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