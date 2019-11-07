MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem Açıklaması

MHP İstanbul Milletvekili Arzu Erdem, nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine karşı caydırıcı cezanın getirilmesi amacıyla kanun teklifi verdiklerini söyledi.

Erdem, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, dijital platformlar ve sosyal medyaya dikkati çekerek, gelişen teknolojiyle birlikte sosyal medya olarak tanımlanan internet tabanlı uygulamaların sayısının arttığını ve artmaya devam edeceğini kaydetti.

Bu uygulamaların geniş kitlelere hitap ettiğini belirten Erdem, bazı araştırmalara göre, Türkiye'de her kişinin günde ortalama 2 saat 32 dakikasını sosyal medyada geçirdiğini, dünya üzerinde yaklaşık 3,5 milyar kişinin internete bağlandığını, 2,5 milyar kullanıcının aktif olarak sosyal medyada yer aldığını, 2 milyar kişinin sosyal medyayı mobil cihazlar üzerinden kullandığını söyledi.

Erdem, "İnsanlar sanal platformlarda daha fazla zaman geçirdiği için kimi zaman diğer kullanıcılar açısından ciddi bir tehdit haline de gelebilmektedirler. İşte bu tehdit sadece yetişkin insanlar değil, göz bebeğimiz olan evlatlarımız, gençler ve herkes için karşımızda durmaktadır." diye konuştu.

Meclis'te özellikle zararlı ve intihara sürükleyen oyunlarla ilgili araştırma komisyonu kurulduğunu, kendilerinin de önerge sahibi olduklarını belirten Erdem, komisyonun çalışmalarını sürdürdüğünü ve bununla ilgili raporların yakın zamanda çıkacağını ifade etti.

Arzu Erdem, sosyal medya platformlarında bazı bireylerin gerçek hayattan koptuğunu, başka bireylere karşı öfke, kin ve nefret dolu duygularla iletişime geçtiğini ve bunun gerçek hesaplarla veya sahte hesaplarla yapıldığını söyledi. Sosyal medyada belirli bir amaçla açılan sahte hesaplara dikkati çeken Erdem, sosyal medya hesaplarının parmak izi veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarasıyla açılmasına yönelik hazırlıklar olduğunu kaydetti. Erdem, "Bunlara halk dilinde 'trol hesap' deniliyor ama ben bunlara 'trol hesap' demek istemiyorum. Bunlar maksatlı açılmış sahte hesaplar. Bunlar öylesine açılmış hesaplar değil. Bunlarla ilgili bir yaptırımın geliştirilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Erdem, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İnternet ortamında hakaret, küfür ve aşağılamaya kadar varacak eylemler içeren paylaşımlar söz konusu oluyor. Sanal ortamda nefret söyleminin daha rahat üretildiğini, hızla yayıldığını, bu söylemlerin çocuklarımızın, gençlerimizin ve her birimizin gözünde farkında olmadan normalleştiğini hepimiz bazen görüyoruz, eleştirilerimizi ortaya koyuyoruz ama keskin çözümler bulunmadığını hepimiz biliyoruz. Cezai müeyyideler var ama uygulanabilirliği noktasında sorun yaşanıyor. Kişiler, 'ben yayınlamadım başkası yayınladı', 'hesabım ele geçirildi' diyor."

Nefret ve ayrımcılık suçunun sosyal medya platformları üzerinden işlenmesine caydırıcı cezanın getirilmesini yönelik MHP olarak bir kanun teklifi verdiklerini belirten Erdem, teklife göre, nefreti yazılı ve görsel olarak sosyal medya platformları üzerinden yayan, teşvik eden, yücelten ya da güçlendiren ifadelerde bulunduğu tespit edilen kişilerin, kamu düzeni açısından açık ve yakın bir tehlikenin ortaya çıkması şartı aranmaksızın bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacağını söyledi.

Erdem, kanun teklifine diğer siyasi parti gruplarından da destek beklediklerini ifade etti.

İstanbul Fatih'te 4 kardeşin intihar etmesine ilişkin soru üzerine Erdem, siyanür gibi maddelere kolay ulaşımın engellenmesi gerektiğine işaret etti. Erdem, Türkiye'de intihar vakalarının artışı ve insanların bu buhrana neden sürüklendiğinin sebeplerinin araştırılmasına ilişkin MHP'nin ortaya koyduğu bir iradenin olduğunu hatırlatarak, "Hiçbir insan canı kıymetsiz değildir." dedi.