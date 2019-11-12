MHP İzmir'de 4 atama

MHP İzmir'de, Bornova, Buca, Kiraz ve Karaburun ilçe başkanlarının ataması yapıldı.



Yerel Seçimler ve istifalar dolayısıyla boşalan ilçe kadrolarını yenileyen MHP İzmir'de; Bornova, Kiraz, Karaburun ve Buca İlçe teşkilatlarında başkan ve yönetim kurullarının ataması yapıldı. MHP'nin Teşkilatlardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı E. Semih Yalçın'ın ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin imzasıyla yapılan görevlendirmelerde; Turan Otlu Bornova İlçe Başkanlığına, Bahadır Altınkeser Buca ilçe başkanlığına, Musa Özdemir Kiraz ve Erkan Özen de Karaburun ilçe başkanlığına atandı. Törenlere, MHP'nin 1. Bölge Milletvekili Prof. Dr. Hasan Kalyoncu, il yönetim kurulu üyeleri, partide uzun yıllar görev yapmış tecrübeli isimler, ilçe teşkilatları, MHP'nin gönüllü kuruluşları ve vatandaşlar katıldı.



Atama törenlerinde konuşan MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin, partisinin 50 yıllık geçmişinden bahsetti. "MHP geçmişten geleceğe uzanan köprüdür" diyen Şahin, "50 yıllık geçmişe, tecrübeye ve onurlu bir mücadeleye sahip olan partimiz Başbuğ Türkeş ile başlattığı kutlu mücadelesini liderimizin emrinde ve izinde ara vermeden sürdürüyor. Türkiye'nin her dönemine damgasını vuran Türk milliyetçiliği ve MHP devletimizin temeli olduğu gibi aynı zamanda fikir kaynağıdır. Biz Türk milliyetçileri- ülkücüler de bu kaynaktan beslenen iman erleriyiz. Şimdi aranızda bazı büyüklerimi görüyor, elli yıllık asil mücadelemize şahit oluyorum. Bazı genç kardeşlerimi görüyor geleceğimize umutla bakıyorum. İşte MHP bu gerçektir. Geçmişten geleceğe uzanan kutlu köprüdür" dedi.



Şahin, "Şimdi bütün Türkiye bir Kızıl Elma rüyası görüyor. Bu rüya rahmetle andığımız Atatürk'ün, Başbuğ Türkeş'in ve Lider Devlet Bahçeli'nin rüyasıdır. Türk milleti bu rüyaya sahip çıkmış, gerçekleştirmek için hep birlikte yola çıkmıştır. Balkanlar'dan Japon denizine kadar uzanan coğrafyada artık bu rüyanın gerçekleşmesi beklenmektedir" ifadelerini kullandı. - İZMİR