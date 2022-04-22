MHP İzmir İl Başkanlığı iftar programı düzenledi - Son Dakika

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İzmir İl Başkanlığı tarafından verilen iftarda partililer ve İzmirliler bir araya geldi.

Tarihi Havagazı Fabrikası'nda gerçekleştirilen iftar etkinliğine ev sahibi MHP İzmir İl Başkanı Veysel Şahin'in yanı sıra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, MHP İzmir İl Milletvekili Hasan Kalyoncu, partililer ve çok sayıda davetli katıldı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ iftarın ardından yaptığı konuşmada, "Bu sene Ramazan-ı Şerif'i olduğu gibi yaşamaya gayret ediyoruz. İki senedir dünyada yaşanan pandemi nedeniyle ramazan ayında aynı masa etrafında topluca bir arada olamadık ancak hamdolsun, Rabbim 2 yıl sonunda yeniden aynı masa etrafında bir arada olmanın mutluluğu yaşıyoruz." dedi.

AK Parti ile MHP'nin kurduğu Cumhur İttifakı'nın ülkenin geleceği için önemli olduğunu vurgulayan Dağ, şunları kaydetti:

"Geride bıraktığımız 6-7 yıla baktığımızda bir darbe teşebbüsü ile bir beka mücadelesi ile başlayan bu süreç, siyasete vatan, millet, bayrak, ezan düsturuyla bakan bu ülkenin tamamına hizmet götürmeyi kendine dava edinmiş insanları bir araya getiren ve o bekayı, o dik duruşuyla ve buna destek veren bir siyasi anlayışla bugünlerde herkesin ayağına geldiği, ne demek istediğini ve oradan nasıl bir ses çıkacak acaba diye beklediği bir ülkeye dönüştü.

Bu dik duruşun daha büyük yansımasını daha farklı alanlarda daha net bir şekilde yaşayacağız. İşte bu ittifaktır ki 300 yıldan bu yana geriye giden Türkiye Cumhuriyeti'nin ileriye gitmesine fırsat veren bu ittifaktır. Bugün Suriye'de, Doğu Akdeniz'de, Karabağ'da yapılan mücadele, bu mücadeleleri veren ve Ukrayna- Rusya savaşında arabulucu rolünü üstlenen yegane ülke konumuna gelmişse 2023-2053 hedefleri ile daha müreffeh, daha ileri Türkiye'yi inşa etme imkanı varsa bu ülkenin vatana bayrağa ve ezana aşık evlatlarının bir anda bir yerde olmasından kaynaklıdır."

MHP İzmir Milletvekili Kalyoncu ise 2016'tan beri ülkede çeşitli problemler, felaketler ve sorunlarla uğraşarak bugünlere ulaştıklarını ifade etti.

Cumhur İttifakı olarak tüm sorunların üzerine kararlıkla yürüdüklerini dile getiren Kalyoncu, "2016'da darbe girişim ile ülkeye musallat olan terör örgütlerine karşı sokaklarda bir ve beraber olduk ve Cumhur İttifakı'nın temellerini birlikte attık. Cumhur İttifakı Türkiye'nin geleceğinin teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Kalyoncu, şöyle devam etti:

"Bu ülkenin geleceği Cumhur İttifakı ile taçlanacaktır. Bu sadece AK Parti ve MHP'nin kurduğu bir ittifak değil, Türk milletini, vatanını seven her bir vatandaşın katılımı ile oluşan ittifaktır. Bu, masa başında kurulan ve içinde hesap olan ittifak değildir. Çünkü MHP yola çıkarken, önce ülkem ve milletim sonra partim ve ben demiştir. Ülke ve millet olmadan partimin ve benim anlamı kalmaz."

MHP İzmir İl Başkanı Şahin de iftara katılanlara teşekkür etti.