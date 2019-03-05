MHP İzmir Milletvekili Osmanağaoğlu, Ağrı'da

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı'da partisinin il teşkilatı ile esnafı ziyaret etti.

MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu, Ağrı'da partisinin il teşkilatı ile esnafı ziyaret etti.



Milletvekili Osmanağaoğlu, partisinin Ağrı İl Başkanlığını ziyaretinde yaptığı açıklamada, ülke olarak keskin bir dönemecin önünde olduklarını söyleyerek muhalefet partilerini sorumsuzlukla suçladı.



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçtaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştiren Osmanağaoğlu, şunları kaydetti:



"Önce Akşener dün de Kılıçdaroğlu ekranlarda, kürsülerde avazları çıktığı kadar 'beka sorunu' diye sorunun olmadığını haykırmaya başlamışlardır. Onların propagandalarına göre ortada devletin bekasını ilgilendirecek hiçbir vaziyet yoktur. Zillet ittifakının eş genel başkanları olan Akşener ve Kılıçdaroğlu'na göre beka meselesini sayın liderimiz Devlet Bahçeli Bey ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan uydurmaktadır. Üstelik Kılıçdaroğlu dün katıldığı canlı yayında devletin bekası ve milletin selameti hususunda yapacağı manipülasyonu inandırıcı kılmak için sadece ahlaki değil mantığı da ayaklar altına almıştır."



Osmanağaoğlu, Ağrı'da en büyük sorunun işsizlik olduğunu ve bunu her platformda dile getirdiklerini ifade ederek, baba ocağı olan Ağrı'da oldukça mutlu olduğunu dile getirdi.



Ağrı Ülkü Ocakları Temsilciliği de ziyaret edip faaliyetlerine ilişkin bilgi alan Osmanağaoğlu daha sonra esnafı ziyaret etti.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Son Dakika! Türkiye-Suriye Sınırındaki El Bab Kentinde Patlama: 3 Yaralı

Genç Liderler Buluşması, 9 Mart Grand Pera Emek Sahnesinde Yapılacak

Yeni Parti İddiaları Hakkında AK Parti'den İlk Açıklama: Değeri Yok

HSK, Cumhurbaşkanı'na Hakaret Davasında Beraate Hükmeden Hakime Yer Değiştirme Cezası Verdi