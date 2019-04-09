Son Dakika Haberleri: MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti

MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti

40 dakika önce

MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit, partisinden istifa etti.

MHP Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit İstifa Etti, System.String[]
MHP Anamur Kadın Kolları Başkanı Alime Yiğit, partisinden istifa etti.

Yiğit, istifasıyla ilgili yaptığı açıklamada, "Gördüğüm lüzum üzerine, 30 yıldır mensubu olmaktan her zaman onur duyduğum partimden ve ilçe teşkilatındaki görevlerimden istifa ediyorum" dedi.

31 Mart Yerel Seçimleri öncesi Kadın Kolları Başkanlığı görevine atanan Alime Yiğit, istifa dilekçesini MHP Anamur İlçe Başkanlığına sunduğunu belirtti. - MERSİN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 02:12 Kaynak: İHA

Anamur, MHP, Politika
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