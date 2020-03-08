MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü Taşlıçay'dan

MHP Kadın Kolları Genel Koordinatörü ve Ankara Milletvekili Nevin Taşlıçay, "Mübarek, müşfik ve sıcak kucaklarda Türklük ve İslamlık ninnileriyle büyüyen ülkücü nesiller olarak, hem Türk hem de mazlum dünya kadınlarının daima yanında olduğumuzu haykırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Taşlıçay, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, kadınların insanlık mücadelesinin sürdüğünü, anaların hayat verdiği insanoğlunun şefkat ve merhamet hazinelerini yağmalayıp bombaladığını kaydetti.

Bütün bu iç karartıcı tabloya rağmen hem varlık, hem insanlık hem de onur mücadelesi veren anaların başı dik bir şekilde geleceğe yürüdüğünü belirten Nevin Taşlıcay, insanlık ve varlık kavgasında en büyük ve şerefli payın Türk analarına ait olduğunu vurguladı.

Henüz seçme ve seçilme haklarının verilmediği, kadınların Batılı ülkelerde ikinci sınıf insan muamelesi gördüğü dönemlerde Atatürk Türkiyesi'nde kadınların başlara tac olduğunu belirten Taşlıçay, şunları ifade etti:

"MHP olarak diyoruz ki; Kadın anadır, bacıdır, yardır. Kadın ilkbahardır.

Kadın, her 8 Mart'ta gönüllere düşen dördüncü ve en büyük cemredir.

Nasıl tabiat uyanırsa baharda, her 8 Mart'ta da kadın dayanışma ruhu tekrar çiçek açar gönüllerde. İnsanlık, aydınlık ve güneşli yarınlara kalkar yeniden. İnsan neslinin devamını sağlayan Tanrı vergisi kucaklar, bir kez daha sevgiyle, şefkatle açılır.

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle mübarek, müşfik ve sıcak kucaklarda Türklük ve İslamlık ninnileriyle büyüyen ülkücü nesiller olarak 'Annem beni yetiştirdi, bu vatana yolladı' dizesinin verdiği ilhamla, hem Türk hem de mazlum dünya kadınlarının daima yanında olduğumuzu haykırıyoruz.

Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle, AB sınırlarında zulüm ve işkence gören anaların muhtaç yavruları için 'Göçmen Kreşi' açtıran Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'ye minnet ve şükranlarımızı sunuyoruz."

Nevin Taşlıçay, şehit anneleri ve eşlerine saygı ve sevgilerini de sunarak, "Coğrafyamızdaki bütün kadınlara Türkiye'nin öncülüğünde huzur ve aydınlık yarınlar temenni ediyoruz." ifadesini kullandı.