MHP Kadın Kollarında yeni başkan Alev Ataş

MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş üstlendi.

MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanlığı görevini İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş üstlendi.



MHP Adana İl Kadın Kolları Başkanlığında görev değişimi yapıldı. MHP Adana İl Başkanı Bünyamin Avcı, Dudu Yaşar'ın istifasını kabul ederken, aynı görevi MHP İl Başkan Yardımcısı Alev Ataş'a tevdi etti. İl Başkanlığı makamında görev yetkisini verdiği Alev Ataş'ı tebrik ederek, başarılar dileyen Başkan Avcı, Ataş'ın İl Başkan Yardımcılığı görevinin de devam ettiğini bildirdi.



Alev Ataş kimdir?



Adana doğumlu olan, Kırıkkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümünde akademik eğitimini tamamlayan Alev Ataş, iş kadını olarak hayatını sürdürüyor. MHP Kozan İlçe Başkanlığı Yönetim Kurulu Üyeliği, MHP Kozan İlçe Kadın Kolları Başkanlığı da yapan Alev Ataş, MHP Adana İl Yönetim Kurulunda da görevler üstlendi. Halen Seçim İşlerinden Sorumlu MHP Adana İl Başkan Yardımcılığı görevini ifa eden Alev Ataş evli ve iki çocuk annesidir. - ADANA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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