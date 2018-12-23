Son Dakika Haberleri: MHP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik

MHP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik

1 saat önce

MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Sarıkamış Şehitlerini anma ve eğitim programı düzenlendi.

MHP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik, System.String[]
MHP Malatya Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından, Sarıkamış Şehitlerini anma ve eğitim programı düzenlendi.

Kadın Kolları İl Başkanlığı tarafından düzenlenen, Saz eğitmeni Emrah Umut'un eğitimini üstlendiği saz kursu ve ahşap yakma sanatı eğitim programının ardından Sarıkamış Şehitlerini anma programında duygulu anlar yaşandı.

Programa MHP Malatya Kadın Koları İl Başkanı Selma Çiçek, ilçe kadın kolları temsilcileri, teşkilat yönetim kurulu üyeleri, çok sayıda partili ve basın mensupları katıldı.

Kadınların saz eğitimi aldığı ve ahşap yakma eğitiminin verildiği programda, Başkan Çiçek, kısa bir konuşma yaptı. Kadının toplumdaki değerine vurgu yapan Çiçek, gerek iş hayatında gerekse sosyal hayatta kadınların yeri ve önemini belirti. Mutlu ailelerin ve sağlıklı nesillerin temelinde kadınların olduğunu ifade eden Başkan Çiçek "Kadınlarımız, toplumumuzun ayakta durmasından gelişmesine kadar her noktada esas etkili unsurdur" şeklinde konuştu.

Sarıkamış'ın doksan bin canla yazılan bir destan olduğunu belirten Çiçek, "Eksi 39 derece soğuk ve tipiye rağmen öleceğini bilerek, donacağını hiç düşünmeden cepheye yürüyen doksan bin vatan evladı tek kurşun atmadan şehit olmuşlardır"ifadelerini kullandı.

Başkan Çiçek'in konuşmasının ardından' Sarıkamış Şehitleri' için dua edilip, katılımcılara ikramlar yapıldı. - MALATYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 12:44 Kaynak: İHA

Malatya, Sarıkamış, MHP, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir'de 2 Kadın Arasında Silahlı Çatışma Çıktı! Bir Kişi Ağır Yaralandı Düğün Sırasında Ateş Eden Maganda Dehşet Saçtı! 4'ü Kadın Çok Sayıda Yaralı Var

Eski AK Partili Yeni CHP'li Şener, Kürsüde Tam 66 Defa "Ben" Dedi Eşinin İlişki Yaşadığını İddia Ettiği Kadını Vurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 14:24:03. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Kadın Kollarından Anlamlı Etkinlik
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]