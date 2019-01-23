MHP Kadın Kollarından Başkan Tosun'a Anlamlı Ziyaret

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakının Adayı olarak Hüseyin Tosun'un yeniden Kula Belediye Başkanı adayı gösterilmesinin ardından Başkan Tosun tebrik ziyareti için gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

Adaylığının açıklanmasının ardından tebrik ziyareti için gelen MHP Kadın Kollarını ağırlayan Başkan Tosun, kendilerine yapmış oldukları anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, birlikte, daha güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.31 Mart Mahalli seçimlerinde Başkan Tosun'a başarılar dileyen MHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu da her zaman MHP Kadın Kolları olarak destekçileri olduğunu ifade etti.