MHP Kadın Kollarından Başkan Tosun'a Anlamlı Ziyaret
50 dakika önce
31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimlerinde Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakının adayı olarak yeniden Kula Belediye Başkanı adayı gösterilen Hüseyin Tosun'a MHP Kadın Kolları tebrik ziyaretinde bulundu.
Milliyetçi Hareket Partisi'nden Cumhur İttifakının Adayı olarak Hüseyin Tosun'un yeniden Kula Belediye Başkanı adayı gösterilmesinin ardından Başkan Tosun tebrik ziyareti için gelen misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.
Adaylığının açıklanmasının ardından tebrik ziyareti için gelen MHP Kadın Kollarını ağırlayan Başkan Tosun, kendilerine yapmış oldukları anlamlı ziyaretten dolayı teşekkür ederek, birlikte, daha güzel çalışmalara imza atacaklarını ifade etti.31 Mart Mahalli seçimlerinde Başkan Tosun'a başarılar dileyen MHP Kadın Kolları Başkanı Ayşe Sabuncuoğlu da her zaman MHP Kadın Kolları olarak destekçileri olduğunu ifade etti.
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Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 03:44 Kaynak: Bültenler
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