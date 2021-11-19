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MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika

MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu

19.11.2021 17:25
MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu

MHP Kadirli Başkanı Alptekin Uçmak, yönetim kurulu üyeleriyle, Kümbet ve Yoğunoluk köylerini ziyaret etti.

MHP Kadirli Başkanı Alptekin Uçmak, yönetim kurulu üyeleriyle, Kümbet ve Yoğunoluk köylerini ziyaret etti.

Uçmak, Cumhur İttifakı'nın ruhuna uygun olarak vatandaşlardan gelen istek, öneri ve sorunları dinleyerek, çözüm konusunda istişarede bulunduklarını söyledi.

Köy ziyaretlerine, Kadirli Belediye Başkanı Ömer Tarhan, MHP İlçe Yönetim Kurulu üyeleri, Kadirli Ülkü Ocakları Başkanı Coşkun Akgöllü, MHP il genel ve belediye meclis üyeleri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu
MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi, Hisarcık, Kadirli, Kümbet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel MHP Kadirli İlçe Başkanlığı köy ziyaretlerinde bulundu - Son Dakika


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