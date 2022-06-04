KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika
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KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu

04.06.2022 14:33

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu.

MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu.

Aycan, Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Şeyh Adil Mahallesi'nde gerçekleştirilen ziyarette, esnafın sorun ve taleplerini dinledi.

Sefer Aycan, her fırsatta esnafla bir araya geldiklerini, onların dertlerini dinleyerek çözüm noktasında girişimde bulunduklarını dile getirdi.

Ziyaretlerde Aycan'a, Tüm Kalkınma ve Girişimciler Derneği (TÜMKİAD) Kahramanmaraş İl Başkanı Muhammet Eliaçık ve Kahramanmaraş Berberler Kuaförler ve Güzellik Uzmanları Odası Başkanı Ahmet Özkömeç de eşlik etti.

KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu
KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KAHRAMANMARAŞ - MHP Kahramanmaraş Milletvekili Aycan, esnaf ziyaretinde bulundu - Son Dakika

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