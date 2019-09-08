Son Dakika Haberleri: MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı
Son Dakika Güncel Haber

MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı

39 dakika önce

Yeni yerine taşınan MHP Kale İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.

MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı, System.String[]

Yeni yerine taşınan MHP Kale İlçe Başkanlığı düzenlenen törenle açıldı.


Açılış törenine MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, MHP Malatya İl Başkanı Ramazan Bülent Avşar, MHP Battalgazi İlçe Başkanı Mesut Samanlı, Ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı Bayram Işık, il ve ilçe yönetimi katıldı.


Burada konuşan MHP İl Başkanı Avşar, "Kale ilçe teşkilatımızın açılışını gerçekleştirmek üzere buradayız. Milletvekilimiz Mehmet Fendoğlu, Battalgazi İlçe Başkanımız Mesut Samanlı, ülkü Ocakları Malatya İl Başkanı ve Kale Belediye Başkanı Murat Koca ile birlikte Kale İlçe teşkilatımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. İlçe başkanımız Mustafa Avcı beyefendiye, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." ifadelerini kullandı.


MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu ise, "Kale İlçe teşkilatımızın yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdik. İlçe başkanımız Mustafa Avcı beyefendiye, yönetimine ve emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.


MHP heyeti daha sonra Kale Kaymakamı Nurullah Kaya'ya ziyarette bulunarak bir süre ilçe hakkında istişarelerde bulundular. Daha sonra Kale Belediye Başkanı Murat Koca'yı da makamında ziyaret eden MHP heyeti belediye çalışmaları hakkında istişarelerde bulundular. - MALATYA

Milletvekili, Malatya, Kale, MHP, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 04:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika: Bakan Çavusoğlu, İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif ile görüştü
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken "28 Şubat" vurgusu Pazartesi günü ulaşım ücretsiz mi olacak? İBB'den açıklama geldi Jandarma Komutanı Binbaşı Demir, katıldığı koşuda kalp krizi geçirip öldü

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.9.2019 16:44:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: MHP Kale ilçe teşkilatı yeni yerine taşındı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]